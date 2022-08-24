Переправляли на територію Києва: правоохоронці нейтралізували два канали нелегального збуту зброї
Прокурори Печерської окружної прокуратури разом зі Службою безпеки України перекрили два канали нелегального збуту вогнепальної зброї в Києві
Про це 24 серпня повідомили на сайті СБУ та в телеграмі Офісу Генпрокурора.
СБУ разом із прокуратурою затримали мешканця Черкащини, який, за даними слідства, незаконно збував у столицю вогнепальну зброю, вибухівки та боєприпаси. Клієнтів він підшукував за допомогою особистих зв'язків у кримінальни колах.
При затриманні в зловмисника було вилучено:
- 12 бойових гранат;
- 6 пістолетів різних марок;
- гвинтівку;
- понад 270 набоїв різного калібру;
- комплектуючі до стрілецької зброї;
- понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
Також правоохоронцям вдалося затримати другого зловмисника — мешканця Вінничини. Він намагався автомобілем нелегально вивезти військову продукцію для незаконного збуту криміналітету.
Під час обшуку його автомобіля виявили:
- 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;
- 25 підривників;
- 2 автомати Калашникова АК-74;
- 24 постріли до підствольного гранатомета;
- 14 сигнальних ракет;
- понад 3 тис. набоїв різного калібру.
Зловмисникам планують оголосити про підозру та обирають запобіжні заходи. Слідство триває.
- 20 серпня СБУ оголосила про підозру кільком пропагандистам з РФ.
- 23 серпня СБУ змогла заблокувати криптогаманець громадянина РФ, який спонсорував війну.
- 24 серпня СБУ завадила російським спецслужбам провести "акції протесту" до Дня Незалежності.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе