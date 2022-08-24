Про це 24 серпня повідомили на сайті СБУ та в телеграмі Офісу Генпрокурора.

СБУ разом із прокуратурою затримали мешканця Черкащини, який, за даними слідства, незаконно збував у столицю вогнепальну зброю, вибухівки та боєприпаси. Клієнтів він підшукував за допомогою особистих зв'язків у кримінальни колах.

При затриманні в зловмисника було вилучено:

12 бойових гранат;

6 пістолетів різних марок;

гвинтівку;

понад 270 набоїв різного калібру;

комплектуючі до стрілецької зброї;

понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Також правоохоронцям вдалося затримати другого зловмисника — мешканця Вінничини. Він намагався автомобілем нелегально вивезти військову продукцію для незаконного збуту криміналітету.

Під час обшуку його автомобіля виявили:

14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;

25 підривників;

2 автомати Калашникова АК-74;

24 постріли до підствольного гранатомета;

14 сигнальних ракет;

понад 3 тис. набоїв різного калібру.

Зловмисникам планують оголосити про підозру та обирають запобіжні заходи. Слідство триває.

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