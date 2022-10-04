Про це заявив у Медіацентрі ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

Нині всі атомні блоки Запорізької АЕС знаходяться в стані холодної зупинки, а постачання електроенергії відремонтовано, утім окупація триває.

"Ми отримуємо повідомлення про знущання з персоналу станції, а також про намагання Росії перевести ЗАЕС під юрисдикцію федерації. Також відомо, що перший і другий блоки заміновані", - сказав Плачков.

Плачков наголосив, що передбачити дії окупантів важко, бо вони навіть допустили підриви мін на території станції: "Єдине, що можна спрогнозувати, вони намагаються зробити все, щоб ЗАЕС працювала на потреби Криму чи об’єднану систему Росії".

Ексочільник впевнений, що тиснути на РФ необхідно всіма важелями впливу.

"Не спрацювала архітектура ядерної безпеки. Її не зупинили, ані міжнародні договори, ані Женевські конвенції. Якщо Росія так себе поводить, світ вже немає іншого виходу, як виключати цю країну-окупанта з поважних міжнародних організацій", - додав Плачков.

15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС.

26 вересня МАГАТЕ почало переговори про зону безпеки навколо ЗАЕС.

30 вересня Bloomberg з посиланням на слова представника України при міжнародних організаціях у Відні Євгена Цимбалюка повідомив, що окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом, щоб і надалі працювати на станції.

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.

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