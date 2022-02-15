Путін готовий вести переговори щодо України і гарантій безпеки, - Пєсков

Про це він сказав телеканалу CNN.



За словами Дмитра Пєскова, Володимир Путін завжди вимагав перемовин і дипломатії.



"І фактично він ініціював питання гарантій безпеки для Росії. Україна лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звичайно, президент Путін готовий вести переговори", - додав прессекретар російського президента.

Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив очільнику МЗС Сергію Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України.

Володимир Путін заявив про плани "добитися" від США й НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки".

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