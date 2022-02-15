Путін готовий вести переговори щодо України і гарантій безпеки, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін виступає за дипломатію й готовий до переговорів стосовно України та безпекових гарантій для Росії
Про це він сказав телеканалу CNN.
За словами Дмитра Пєскова, Володимир Путін завжди вимагав перемовин і дипломатії.
"І фактично він ініціював питання гарантій безпеки для Росії. Україна лише частина більшої проблеми гарантій безпеки для Росії, і, звичайно, президент Путін готовий вести переговори", - додав прессекретар російського президента.
- Нагадаємо, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив очільнику МЗС Сергію Лаврову про готовність далі обговорювати "гарантії безпеки" та закликав РФ до негайної деескалації на кордонах України.
- Володимир Путін заявив про плани "добитися" від США й НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки".
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