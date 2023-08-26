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Після смерті Пригожина Путін втратив останні важелі впливу, - російський опозиціонер Пономарьов

26 серпня, 2023 субота
21:41
Війна з Росією путін, путлер

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що саме Шойгу причетний до смерті Пригожина

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін вже втратив останні важелі впливу на ситуацію. Він вже сидить у машині, яка несеться до прірви, і нічого з цим не може зробити. Те, що відбулося з Пригожиним - це чергова ілюстрація того, що люди з його оточення можуть робити будь-що. І це для Путіна є небезпекою, бо наступні кроки буде вже робити ФСБ та люди з його безпекового оточення. Але Путін намагається зробити погляд, що він усе контролює, що все знав, робив і керував", - підкреслив Пономарьов.

Політик впевнений, що саме Шойгу причетний до смерті Пригожина.

"Це була помста Шойгу за те, що раніше траплялося. Є певні сумніви, що до цього був долучений Путін. Може він знав про це, а може, ні. В їхній банді існує кримінальна логіка. До Шойгу вже ніхто не ставився серйозно, бо Пригожин робив все, що хотів. Саме Шойгу потрібно було це. Хто ще, як не Шойгу, міг збити літак ракетою ППО", - додав Пономарьов.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін. Є кілька версій про авіатрощу: 1) літак збитили із зенітно-ракетного комплексу С-300; 2) збили з ППО; 3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.


 

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