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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Після збору даних на псевдовиборах окупанти на Херсонщині почали видавати повістки

Після збору даних на псевдовиборах окупанти на Херсонщині почали видавати повістки

15 вересня, 2023 п'ятниця
14:56
Війна з Росією

Росія мобілізує місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Донеччини для війни проти України. Для цього вона використовує фальшиві вибори

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до початку мобілізації місцевого населення на війну проти Батьківщини", - заявляють у Спротиві.

За даними підпілля, на території Херсонської області, яку захопила РФ, ведеться підготовка до призову військовозобов'язаних жителів на службу в російську армію. Псевдовійськкомат вже розробив мобілізаційний план й почав видачу повістки офіцерам запасу.

Повідомляється, що "військкомати" працюють на основі даних, які українці надавали під час фейкових виборів та роздачі продуктових наборів. 

Крім того, на Донеччині під час так званих виборів роздали 100 повісток. Російські "військкомати" активно складають списки осіб 2006 року народження, яких планують мобілізувати у 2024 році.

Що відомо про мобілізацію у РФ і на ТОТ

У Генштабі інформують, що через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб.

У Росії продовжується прихована мобілізація. Цьогоріч вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може не бути.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призову до армії. Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада.

3 вересня на тимчасово окупованих територіях окупанти призупинили депортацію населення й активізували роботу військкоматів для збільшення явки на псевдовиборах та прискорення мобілізації. 

4 вересня партизанський рух Атеш повідомив, що після незаконних псевдовиборів в окупованому Криму 12 вересня окупанти планують активізувати процес мобілізації, для цього банки передають інформацію про своїх клієнтів російським військкоматам.

Також Центр національного спротиву заявляв, що Росія намагається прискорити "мобілізацію" на окупованих територіях Луганської області в рамках проведення фейкових виборів.  

14 вересня стало відомо, що Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо" закликав уникати мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити.  

Росія
вибори
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
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