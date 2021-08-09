"Питання в тому, що для цього потрібно": посол Британії назвала вступ України до НАТО "вирішеним питанням"
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що питання про те, чи може Україна вступити до НАТО, вирішено
Про це вона сказала у інтерв'ю ВВС Україна.
"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до Альянсу. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема", - заявила вона.
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Сіммонс додала із залученістю України до операції НАТО - прогрес є очевидним. Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи.
"На додачу, статус "Партнера розширених можливостей" говорить: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору", - наголосила посол.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс.
- Перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що 13 членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО.
- Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та членства недостатньо досягнення певних критеріїв.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, НАТО має чесно відповісти на питання про терміни отримання ПДЧ країною та вступу в Альянс.
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