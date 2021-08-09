"Питання в тому, що для цього потрібно": посол Британії назвала вступ України до НАТО "вирішеним питанням"

Про це вона сказала у інтерв'ю ВВС Україна.

"Ясно, що держави НАТО підтримують прагнення України приєднатися до Альянсу. Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, вже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. І от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема", - заявила вона.



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Сіммонс додала із залученістю України до операції НАТО - прогрес є очевидним. Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи.

"На додачу, статус "Партнера розширених можливостей" говорить: є супутні реформи, в яких також має бути прогрес. Це судова реформа і реформа безпекового сектору", - наголосила посол.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс.

Перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова заявила, що 13 членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україні потрібно надати чіткі плани, за якими вона буде рухатися в напрямку членства в НАТО.

Спецпредставник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі та членства недостатньо досягнення певних критеріїв.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, НАТО має чесно відповісти на питання про терміни отримання ПДЧ країною та вступу в Альянс.