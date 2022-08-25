Питання винищувачів для України обговорюється, але на передачу підуть роки, - Пентагон

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Пентагону Колін Каль.

"Що стосується літаків, наприклад, четвертого покоління, навіть якби ми надали їх зараз, вони б прибули лише за кілька років, тому ми зосередилися на тому, що стосується їхніх винищувачів, що їм потрібно для підтримки поточних зусиль з утримання на сході та, можливо, переходу в контрнаступ", – сказав він.

Каль наголосив, що поточний пріоритет США - це забезпечення ефективного використання літаків, які вже має Україна.

Він зазначив, що США передали Україні протирадіолокаційні ракети HARM.

"Ми адаптували їх, щоб ними можна було стріляти з МіГ-29. Вони, звичайно, не були призначені для того, щоб стріляти з таких літаків – вони були призначені для наших літаків, але українці останніми тижнями дуже ефективно використовували ракети HARM, щоб знищити російські радіолокаційні системи", – сказав заступник голови Пентагону.

Чиновник зазначив, що переговори про передачу Україні американських винищувачів тривають.

За його словами, міністр оборони США Ллойд Остін доручив своєму офісу працювати з Об’єднаним штабом і Європейським командуванням, по суті, над формуванням майбутньої картини українських збройних сил на середньо- та довгострокову перспективу.

"Це мають бути системи, які Україна сама зможе підтримувати. Але можу вам сказати, що винищувачі залишаються на столі переговорів, просто остаточних рішень щодо цього не прийнято", - сказав Колін Каль.

22 липня ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони США вивчає перспективи поставок Україні бойових літаків тактичної авіації. Раніше Конгрес вже проголосував за бюджет Пентагону, який передбачає 100 млн доларів для організації навчання українських пілотів. Пропозицію запланувати кошти на ці потреби вніс конгресмен республіканець Адам Кінзінгер.

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