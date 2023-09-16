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Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів до РФ, - генерал Міллі

16 вересня, 2023 субота
18:57
Війна з Росією генерал Марк Міллі

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів до Росії для війни в Україні

Про це інформує The Guardian.

На думку генерала Міллі, за результатами нещодавньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна з північнокорейським лідером Кім Чен Ином Північна Корея, ймовірно, передасть Москві 152-мм артилерійські снаряди радянських часів.

За словами Міллі наразі не відомо про терміни їхньої поставки та кількість снарядів. Крім того, він заявив, що "не хоче занадто применшувати значення допомоги зброєю", проте сумнівається, що вона буде вирішальною.

"Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього", - сказав Міллі. 

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікувалося, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним. Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

Також заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.

Світ
Росія
КНДР
США
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