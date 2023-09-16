Північна Корея не зробить кроків без схвалення Пекіна: Фейгін про можливість надання КНДР боєприпасів та озброєння Росії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Москва гостро потребує боєприпасів і озброєння, які є на складах у Північній Кореї. Це накопичено за десятки років, після корейської війни там зброї без ліку. Його не треба виготовляти - лише доставити. На мою думку, це питання значною мірою у рішенні з Пекіном, тому що Китай залишається патерналістом стосовно Північної Кореї. Північна Корея не зробить таких кроків без схвалення Пекіна, це занадто ризиковано – встряти у цю війну", - зазначив опозиційний політик.

Марк Фейгін пояснив щодо Китаю, то країни Заходу будуть пред'являти Пекіну, що ви руками корейців підтримуєте військову агресію, а це заборонено статутом ООН. А також, що ви як постійний член Ради Безпеки, гарант безпеки у світі, зобов’язані дотримуватися цих статей, які забороняють, вводять ембарго для країни-агресора на постачання озброєнь. Ви хочете бути частиною цього світу, в якому ігноруються норми міжнародного права? Ви ж декларували зовсім інше.

"І Москва у такому вразливому становищі поступається будь-чим. У Пхеньян їздив Шойгу. Тепер, за місяць-півтора вже приїжджає Кім Чен Ин. Щоправда, на своєму панцеропотягу до кордону, і він не весь шлях долає – до нього летить Путін. Це безумовно демонструє залежність Москви зараз від таких партнерів, бо дуже потребує озброєння. Про що це свідчить? Ймовірно, не може впоратися російський ВПК, яке ще тут може бути пояснення, іншого пояснення нема. ВПК РФ не має тих потужностей, засобів і можливостей, щоб забезпечити конкуренцію з Україною, конкуренцію по індустріях. Україна, звісно, не має таких можливостей, але вона має союзників, які забезпечують цей переважний баланс", - резюмував Фейгін.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікувалося, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним. Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

Також заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.