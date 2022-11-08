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Північна Корея почала шити зимову форму для російських військових, - ЗМІ

8 листопада, 2022 вiвторок
16:41
війна з Росією Північна Корея почала шити зимову форму для російських військових

Низка фабрик у КНДР вже залучені до пошиття зимової форми для російських військових, матеріали для чого надає Росія

Про це повідомило видання Radio Free Asia.  

Стало відомо, що шити форму для російських військових почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях.

Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає Росія. Після пошиття, їх мають залізницею відправляти до Росії через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.

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Фабрика у Моранбонгу (Пхеньян) нібито шиє форми вже майже місяць, у великих обсягах. Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства у КНДР кілька тижнів тому про те, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї. 

Також видання повідомляє, що резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості.

Співрозмовник видання пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.  

  • 2 листопада стало відомо, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії.
  • 3 листопада Сполучені Штати оголосили, що розглядають різні варіанти протидії постачанню КНДР зброї до Росії.
  • Пізніше стало відомо, що потяг перетнув кордон з Північної Кореї в Росію в п'ятницю, 4 листопада, через два дні після того, як США заявили, що мають інформацію, яка вказує на те, що Пхеньян таємно постачає Росії артилерійські снаряди для її війни в Україні.
  • 8 листопада у Міністерстві оборони Північної Кореї заявили, що нібито не постачали зброю до Росії та не збираються цього робити у майбутньому

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Світ
Росія
КНДР
російська армія
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