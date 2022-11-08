Про це повідомило видання Radio Free Asia.

Стало відомо, що шити форму для російських військових почали щонайменш три фабрики у Пхеньяні та неуточнена кількість в інших місцях.

Йдеться про безпосередньо форму, білизну та взуття, сировину для яких надає Росія. Після пошиття, їх мають залізницею відправляти до Росії через вузький перешийок, що сполучає країни - шляхом, який на початку листопада "розморозили" після восьмимісячної паузи через пандемію коронавірусу.

Читайте також: КНДР запустила балістичну ракету над Японією

Фабрика у Моранбонгу (Пхеньян) нібито шиє форми вже майже місяць, у великих обсягах. Про правдоподібність цієї інформації може свідчити заява російського посольства у КНДР кілька тижнів тому про те, що Росія "зацікавлена купувати одяг та взуття" з Північної Кореї.

Також видання повідомляє, що резолюція ООН 2375 від вересня 2017 року забороняє Північній Кореї будь-який експорт виробів текстильної промисловості.

Співрозмовник видання пояснив, що Північній Кореї вигідна така співпраця для отримання іноземної валюти, особливо після вимушеної паузи через пандемію коронавірусу.

2 листопада стало відомо, що Північна Корея організувала таємні постачання артилерійських снарядів для Росії.

3 листопада Сполучені Штати оголосили, що розглядають різні варіанти протидії постачанню КНДР зброї до Росії.

Пізніше стало відомо, що потяг перетнув кордон з Північної Кореї в Росію в п'ятницю, 4 листопада, через два дні після того, як США заявили, що мають інформацію, яка вказує на те, що Пхеньян таємно постачає Росії артилерійські снаряди для її війни в Україні.

8 листопада у Міністерстві оборони Північної Кореї заявили, що нібито не постачали зброю до Росії та не збираються цього робити у майбутньому

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb