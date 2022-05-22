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Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів

22 травня, 2022 неділя
07:51
воєнні злочини Росії Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів

У селі Бузова Бучанського району, що на Київщині виявили ще два тіла убитих російським військом мирних жителів. Ними виявилися літня жінка та її 27-річний онук, яких вбили на власному подвір’ї під час обстрілів у лютому

Про це інформує у фейсбуці Поліція Київської області.

21 травня правоохоронці провели ексгумацію тіл двох жителів села Бузова.

"Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині. Так в кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські Київщини виявили та оглянули вже 1 290 тіл українців, які загинули під час бойових дій в області. 

  • У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії.
  • 13 травня у Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця.
  • ЗМІ ідентифікували ще одного військового РФ, який причетний до вбивств цивільних у Бучі.
  • Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.
  • Що молодим хлопцям з Росії робити зараз у лютому-березні 2022 року за сотні кілометрів від своїх домівок, в українському місті Буча, яке на північно-західній околиці Києва? Чого вони туди пхаються?
  • Російські окупанти втекли з міста Буча, залишивши після себе військову техніку мало не в кожному дворі
  • Українські військові взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, але багато сіл Бучанського району окуповані, що наближає гуманітарну катастрофу.
  • Шеф-редактор, співзасновник проєкту "Український свідок" Сергій Мельничук розповів, що через морг у Бучі пройшло вже понад 400 тіл, але ця цифра зростає. Це тіла і закатованих людей, яких знаходили на території Київської області, та не всіх досі можна ідентифікувати.
  • 28 квітня у Бучанському районі Київщини знайшли тіла трьох чоловіків, яких окупанти спершу довго катували, а потім убили.1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області.

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Київщина
російські військові
війна з Росією
Буча
новини Київщини
російські окупанти
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