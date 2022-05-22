Про це інформує у фейсбуці Поліція Київської області.



21 травня правоохоронці провели ексгумацію тіл двох жителів села Бузова.

"Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині. Так в кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі", – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські Київщини виявили та оглянули вже 1 290 тіл українців, які загинули під час бойових дій в області.

У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії.

13 травня у Києві розпочався суд над першим російським військовим за вбивство цивільного українця.

ЗМІ ідентифікували ще одного військового РФ, який причетний до вбивств цивільних у Бучі.

Станом на 2 травня у Київській області виявили 1202 тіла цивільних громадян, яких вбили російські військові.

Що молодим хлопцям з Росії робити зараз у лютому-березні 2022 року за сотні кілометрів від своїх домівок, в українському місті Буча, яке на північно-західній околиці Києва? Чого вони туди пхаються?

Російські окупанти втекли з міста Буча, залишивши після себе військову техніку мало не в кожному дворі

Українські військові взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, але багато сіл Бучанського району окуповані, що наближає гуманітарну катастрофу.

Шеф-редактор, співзасновник проєкту "Український свідок" Сергій Мельничук розповів, що через морг у Бучі пройшло вже понад 400 тіл, але ця цифра зростає. Це тіла і закатованих людей, яких знаходили на території Київської області, та не всіх досі можна ідентифікувати.

28 квітня у Бучанському районі Київщини знайшли тіла трьох чоловіків, яких окупанти спершу довго катували, а потім убили.1 квітня підрозділи Збройних сил України звільнили міста Бучу та Бородянку Київської області.

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