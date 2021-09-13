Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок на Херсонщині

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



Зазначається, що громадянина затримали, а в ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату РГД-5.



Нині поліцейські проводять огляд домоволодіння підозрюваного на предмет виявлення інших заборонених предметів. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 вересня, на Херсонщині чоловік забарикадувався у будинку та погрожував його підірвати.