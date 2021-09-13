Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати будинок на Херсонщині
На Херсонщині в ході тривалих перемовин зі зловмисником поліцейським вдалося переконати чоловіка віддати гранату
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Зазначається, що громадянина затримали, а в ході огляду у його кишені поліцейські знайшли ще одну гранату РГД-5.
Нині поліцейські проводять огляд домоволодіння підозрюваного на предмет виявлення інших заборонених предметів. Тривають слідчі дії.
- Нагадаємо, що сьогодні, 13 вересня, на Херсонщині чоловік забарикадувався у будинку та погрожував його підірвати.
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