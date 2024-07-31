Екснардеп Деркач може отримати місце у російській раді федерації

Про це повідомляє російські державне пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

На сайті виборчої комісії Астраханської області з'явився документ. У ньому йдеться, що губернатор Ігор Бабушкін, у разі перемоги на майбутніх місцевих виборах, пропонує до ради федерації трьох кандидатів. Серед них - ексдепутат Верховної Ради України Андрій Деркач.

У документі йдеться, що наразі усі троє мають російське громадянство та проживають в Астрахані.

Хто такий Андрій Деркач

На початку жовтня 2020 року Посольство США назвало нардепа Андрія Деркача багаторічним агентом російських спецслужб, і застерегло українських бізнесменів від співпраці з ним, пригрозивши поширенням санкцій на порушників. У результаті в Україні відкрили проти нього кримінальну справу.

У березні 2021 року ФБР оголосило в розшук росіянина, якого разом з Деркачем підозрюють у спробі вплинути на вибори в США.

У травні ЗМІ написали, що слідство у США детально вивчить поїздку адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані до України, де той зустрічався з підсанкційним нардепом Деркачем. Того ж дня в СБУ повідомили, що викрили агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія говорив, що докази у справі агентурної мережі ГУР РФ, яку організував народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою нових санкцій проти РФ. У серпні того самого року РНБО запровадила санкції проти Деркача

У вересні 2022 року пресслужба НАБУ повідомила, що нардепа Деркача викрили на держзраді й оголосили в розшук. Нардепу обрали запобіжний захід у вигляді заочного арешту.

У США екснардепу Андрію Деркачу заочно висунули звинувачення у відмиванні грошей.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача українського громадянства.

Наприкінці 2023 року НАБУ та САП скерували до суду справу за обвинуваченням народного депутата України III—IX скликань у державній зраді та незаконному збагаченні.