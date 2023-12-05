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Польоти відбуваються в Данії: Ігнат розповів, коли з'являться F-16 в Україні

5 грудня, 2023 вiвторок
16:14
Війна з Росією F-16

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що передача Україні літаків F-16 є складним процесом, який охоплює комплекс заходів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Заяви щодо появи винищувачів F-16 в Україні дещо різняться. Але швидко не буде, до кінця року вони навряд чи з'являться. Були заяви наших дипломатів, що до кінця зими, вже весною. Нагадаю, що процес передачі літаків є дуже складним процесом, який охоплює комплекс заходів. Це підготовка інфраструктури, пілотів, авіаційних інженерів, яких треба навчити застосовувати й програмувати бомби та ракети, які чіплятимуться до літаків. Жодна країна світу не мала такого досвіду, щоб у такий короткий термін перевчитися з радянського літака на західний, ми є першими. Саме тому такі різні терміни лунають у заявах політиків щодо отримання F-16", - наголосив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил також додав, що наразі українські пілоти не навчаються в Румунії.

"ЗМІ дещо помилилися, сприйнявши так інформацію щодо перельоту F-16 з Нідерландів в румунський центр. Підготовчий центр в Румунії ще будується. Зараз наповнюється його навчально-матеріальна база, щоб якомога більше пілотів, інструкторів і авіаційних техніків можна було там навчати. Цей центр розташований близько до України, і це дуже зручно. Літаки, які вже передали Нідерланди, будуть виконувати функцію навчальних. Є одномісні й двомісні навчально-бойові літаки, льотчик злітає з інструктором. Наразі такі польоти відбуваються в Данії, де льотчики вже літають з інструкторами й виконують польотні завдання", - пояснив Ігнат.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, літатимуть у  небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія долучилася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року. У 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

11 жовтня міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року.

12 жовтня стало відомо, що Нідерланди відправлять F-16 до Румунії, де українські пілоти почнуть тренування вже за кілька тижнів.

26 жовтня українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 на авіабазі в штаті Аризона у США

1 листопада у Пентагоні заявили, що навчання в Аризоні може тривати від 5 до 9 місяців.

П'ять нідерландських винищувачів F-16 7 листопада прибули до Румунії, де незабаром відкриється навчальний центр для підготовки українських і румунських пілотів.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся із бельгійською колегою Людивін Дедондер: вони обговорили передачу Україні винищувачів F-16 та підготовку пілотів.






 

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