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Понад 2 га землі, будинки, квартири й 6 авто: суд арештував майно родини одеського ексвійськкома Борисова

27 липня, 2023 четвер
16:36
Кримінал За матеріалами ДБР суд арештував майно родини ексвоєнкома Борисова

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки колишнього начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова та членів його сім’ї

Про це повідомило ДБР

Серед арештованого майна:

  • Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області

  • Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв м

  • Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га

  • Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі

  • Автомобіль Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску

  • Автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску

  • Автомобіль Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску

  • Автомобіль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року

  • Автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску

  • Автомобіль Audi A6, 1999 року випуску та інше.

Як додали в ДБР, родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон. Зокрема, під час спроби перетину кордону у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" зупинили автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску. Як з'ясували працівники ДБР, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом у справі щодо ексвійськкома.

Слідство має підстави вважати, що автомобіль придбали протиправним шляхом. Авто вилучили.

Що відомо про ситуацію в Одеському ТЦК

У четвер, 22 червня, начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Євген Борисов став фігурантом розслідування журналістів "Української правди" – "Батальйон "Іспанія"".

За даними слідства, в період дії воєнного стану члени родини підозрюваного, за його дорученням, придбали автомобілі преміумкласу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

На початку грудня 2022 року підозрюваний, який був військовою службовою особою, що відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись із військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин.

У другій половині грудня 2022 року посадовець виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині, на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Згодом там заявили, що Борисов продовжить виконувати свої обовʼязки. Службове розслідування нібито не знайшло підстав для відсторонення Борисова від посади.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не обіймає посаду начальника Одеського ТЦК. Міноборони пообіцяло жорстко реагувати й притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.

У НАЗК заявили, що протягом трьох місяців планують перевірити спосіб життя усього керівного складу територіальних центрів комплектування.

22 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування Євгену Борисову у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. 

Зазначалося, що під час досудового розслідування було зібрано величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також досліджувалися матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке виявило ознаки незаконного збагачення на понад 188 млн грн. Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Президент Володимир Зеленський 22 липня заявив, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися. ДБР та Офіс генерального прокурора продовжували необхідні слідчі та процесуальні дії. Він також пообіцяв, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково нададуть суспільству.

У понеділок, 24 липня, у Києві ДБР разом з Офісом генерального прокурора затримали Євгена Борисова. Після оголошення підозри він намагався втекти від слідства. Для цього фігурант змінював номери телефонів, автомобілів, своє місце розташування тощо.

25 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Євгенові Борисову – його відправили під варту на два місяці із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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