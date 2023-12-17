Потужна "бавовна" у Таганрозі та підірваний потяг у тимчасово окупованому Мелітополі: де у росіян вибухало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях - у тижневому огляді Еспресо.

Вибухи у Таганрозі, атака дронами Московської та Калузької областей, а також Курської і Ростовської

У четвер, 14 грудня, коли партизани руху "АТЕШ" повідомили про успішний рейд вулицями Москви та встигли знайти частину росгвардії, пробратися туди й відзняти корисні матеріали, тоді ж міноборони РФ заявило про 9 дронів, збитих над Московською та Калузькою областями. Тим часом українські ЗМІ пишуть про причетність ГУР. Зазначається, що цілями були військові обʼєкти, зокрема на території Московської та Калузької областей. "Після останніх ударів, які росіяни здійснили по Україні, це було хороше нагадування для них, що в них теж не буде спокійних ночей", – йдеться у повідомленні. Про атаку на Підмосков'я написав мер Москви Сергій Собянін у своєму телеграм-каналі: "Сьогодні вночі силами ППО в Наро-Фоминському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву", – йдеться у повідомленні.

Лише через день після того, 16 грудня, безпілотники атакували Дмитрієвський та Залізногірський райони Курської області РФ, внаслідок чого були пошкоджені будинки та ЛЕП. Тоді губернатор регіону Роман Старовойт зазначив, що у селі Крупець Дмитрієвського району зафіксовано три прильоти. За попередньою інформацією, у 8 будинках постраждали огорожі, вікна, дахи. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва, внаслідок чого пошкоджено компресорну станцію.

Також у суботу, 16 грудня, у російському Таганрозі пролунав потужний вибух, після якого у небо злетіли військові гелікоптери РФ. У місцевих каналах з'явилось фото, на якому видно стовп диму начебто після інциденту.

А вночі та вранці неділі, 17 грудня, територію Росію атакували 35 БПЛА. Джерела в українських спецслужбах заявили, що дрони атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ, внаслідок чого є пошкодження. "Те, що кажуть російські медіа про те, що нібито всі дрони були збиті, не відповідає дійсності. Було щонайменше пряме влучання у військовий аеродром. Є руйнування. Інші наслідки уточнюються", – розповіло джерело. За його словами, кількість випущених БПЛА, про яку повідомляють в російському інформаційному просторі, близька до правди. За даними видання, за операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

Фото: телеграм-канал Дениса Казанського

Успішна робота партизанів у Мелітополі й у Маріуполі та прильот по нафтобазі у Донецьку

У тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За повідомленнями, тоді виникла пожежа в місці розташування російських військ. "Було чутно потужні вибухи. За ПортСіті щось сильно палає. Туди зараз виїхали карети швидкої допомоги. Чекаємо деталі та офіційної інформації від ЗСУ", – зазначали у Маріупольській міськраді. Журналіст Денис Казанський також повідомив про потужну пожежу в Маріуполі. За його словами, вона спалахнула після прильоту в районі "Метро" і "ПортСіті". Згодом він додав, що горить у районі розташування окупантів на території бетонного заводу.

А 15 грудня у Мелітополі партизани провели успішну диверсію й підірвали потяг, який возив із Криму боєприпаси та паливо для російських окупантів. Цим потягом росіяни вивозили з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. У результаті контрольованого вибуху пошкоджено залізницю та теплотяг з вагонами. Вибух стався о восьмій ранку прямо перед російською ФСБ. Окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість. Окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії, поки росіяни без успіху шукають партизан, зазначають у ЦНС. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.

Тим часом ввечері п'ятниці, 15 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку зафіксували прильот по нафтобазі. Прильоти зафіксували в Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька. На фото, які демонструють російські окупанти, видно, що на нафтобазі триває серйозна пожежа. Офіційної інформації про обстріл Донецька не надходило. Росіяни звинувачують в ударі ЗСУ. Україна не коментувала цю ситуацію.

16 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани підірвали автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів. Зазначається, що підрив стався по вулиці Нестерова в Приморському районі. Наразі, за даними Андрющенко, офіцер у лікарні Маріуполя. "Сам підрив стався синхронно з "маріупольською бавовною", що дозволило скрити його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації", – написав радник мера.

Фото: Петро Андрющенко

Думки експертів

Експерти з ISW зазначають, що у тимчасово окупованому Криму російські війська використовують морські кораблі, зокрема корвет проєкту “Циклон”, як доповнення систем протиповітряної оборони. Їх використовують для підсилення ППО з бази у Севастополі, пояснюють в ISW.

Тим часом партизани руху "Атеш" у тимчасово окупованому Джанкойському районі в Криму провели успішну розвідку аеродрому та виявили станції радіолокацій ворога. Вони наголошують, що ці локації можуть стати цілями для нових ударів.