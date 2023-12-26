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Правозахисники просять МКС перекваліфікувати справу щодо депортації українських дітей до РФ на геноцид

26 грудня, 2023 вiвторок
14:50
Суспільство діти, війна

Правозахисники просять Міжнародний кримінальний суд перекваліфікувати справу щодо депортації українських дітей до РФ зі статті "Воєнні злочини" на статтю "Геноцид"

Про це під час пресконференції у Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив юрист Харківської правозахисної групи Микола Комаровський.

"Щодо подання, то маю зазначити, що головна наша мета полягає у тому, що ми намагаємося переконати Офіс прокурора перекваліфікувати вже відкрите провадження зі статті 8, яка має назву "воєнні злочини" Римського статуту на злочин геноциду", - розповів він.

За його словами, з цим питанням різні правозахисні групи зверталися до МКС неодноразово.

Комаровський зазначив, що правозахисники також вказали у поданні на факти так званого всиновлення українських дітей російськими високопосадовцями.

"Це є вагомим доказом, це включено до нашого подання, до його фактичної частини. І також це дозволяє нам доводити багато інших юридичних конструкцій, які є необхідними, щоб вказати, що є злочин геноциду", - сказав правозахисник.

Фактичною точкою відліку у цьому питанні, за його словами, можна вважати указ президента РФ Володимира Путіна щодо надання у довільній формі російського громадянства українським дітям.

Також Комаровський зауважив, що перекваліфікація справи – тривалий процес, адже наразі відбулася лише стадія подання цього документу до Офісу прокурора МКС.

"Якщо порівнювати з нашим українським законодавством, то це - стадія досудового розслідування, де йде також збір доказів, попередньо кваліфікуються ці діяння. І процес цей, на жаль, не є швидким, він може тривати насправді роками. І багато чого буде залежати від того, як будуть далі розвиватися події у рамках війни в Україні", - пояснив Комаровський.

Правозахисник переконаний, що визнання того, що депортація українських дітей є геноцидом, матиме важливе значення для подальшого притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів осіб.

"Головний наслідок, якого ми добиваємося - це все ж таки притягнення винних осіб до відповідальності. Якщо говорити про МКС, то це саме відповідальність вищого політичного керівництва (РФ, - ред.). Але воно (досягнення цієї цілі - ред.) є дуже складним і залежить від багатьох аспектів і передусім від того, як далі буде розвиватися війна в Україні", - резюмував юрист.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

Україна
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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