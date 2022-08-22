Пресконференція бійців полку "Азов", звільнених з російського полону – онлайн-трансляція
22 серпня бійці полку "Азов", які повернулися з російського полону, дають онлайн пресконференцію.
Подію транслює телеканал "Еспресо"
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16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
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29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 – оборонці Азовсталі. 30 червня було оприлюднено відео найбільшого обміну полоненими від початку повномасштабного вторгнення РФ.
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29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали інших українських полонених.
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2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.
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6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. 11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України
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Президент Володимир Зеленський заявив, що показовий "суд" над українськими військовополоненими в Маріуполі, якщо він відбудеться, стане "лінією, за якою будь-які переговори з РФ будуть неможливі"
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