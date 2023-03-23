Президент Фінляндії підписав закони про вступ країни до НАТО
Очільник країни Саулі Нііністьо підписав відповідні документи, дозволивши таким чином Фінляндії вступити до Північноатлантичного Альянсу
Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat.
Президент Фінляндії Нііністьо схвалив закопроект про приєднання країни до НАТО після того, як рішення було схвалене парламентом. Протягом місяця за ратифікацію заявки мають проголосувати ще Угорщина та Туреччина, інші країни-члени союзу вже схвалили приєднання Гельсінкі.
Разом із Фінляндією заявку на членство у НАТО подавала Швеція незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення до України. Однак проти приєднання Стокгольму виступила Туреччина, заявивши, що розглядатиме лише кандидатуру Фінляндії. Офіційна Анкара зазначила, що Швеція не виконала висунуті умови — не передала 120 осіб, які звинувачуються Туреччиною в тероризмі.
- Раніше стало відомо, що Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції. Влада Фінляндії могла зважитись на такий крок, зважаючи на сусідство з Росією.
- 5 липня голови МЗС Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ до НАТО. Також документ підписали представники усіх 30-ти країн НАТО.
- Генеральний секретар НАТО заявив, що Фінляндія та Швеція виконали вимоги Туреччини про вступ до Північноатлантичного альянсу.
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