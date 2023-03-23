Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat.

Президент Фінляндії Нііністьо схвалив закопроект про приєднання країни до НАТО після того, як рішення було схвалене парламентом. Протягом місяця за ратифікацію заявки мають проголосувати ще Угорщина та Туреччина, інші країни-члени союзу вже схвалили приєднання Гельсінкі.

Разом із Фінляндією заявку на членство у НАТО подавала Швеція незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення до України. Однак проти приєднання Стокгольму виступила Туреччина, заявивши, що розглядатиме лише кандидатуру Фінляндії. Офіційна Анкара зазначила, що Швеція не виконала висунуті умови — не передала 120 осіб, які звинувачуються Туреччиною в тероризмі.