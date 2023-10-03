Президент Мексики розкритикував США за допомогу Україні й закликав натомість надати гроші Латинській Америці
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор розкритикував США за надання допомоги Україні, назвавши її нераціональною і такою, що "завдає шкоди"
Про це пише Reuters.
Політик закликав Сполучені Штати виділити більше коштів країнам Латинської Америки, нібито задля того, аби послабити міграційний тиск.
"Я просто дивився, як зараз не санкціонують допомогу на війну Україні. Але скільки вони призначили на війну в Україні? Від 30 до 50 мільярдів доларів на війну. Це найбільш нераціональне, що ви можете мати. І завдає шкоди", - сказав Лопес Обрадор.
"Вони (американці, - ред.) повинні змінити свою стратегію та навчитися поважати. Зараз не час для них ігнорувати мексиканську владу", - додав він.
- Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів. Перед підписанням Байден виступив із заявою про те, що в угоді немає нового фінансування для продовження підтримки України.
- Посол України в США Маркарова заявила, що це не загрожує поставкам зброї та обладнання.
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