Про це інформує NDTV.

Спікер парламенту підтвердив, що отримав заяву президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса про відставку.

Відомо, що Раджапакса прибув до Сінгапуру після втечі зі своєї країни. В уряді зазначають, що президент перебуває з "приватним візитом" і не просив про надання притулку.

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Жителі Коломбо лопають петарди на святкуванні, дізнавшись, що президент пішов у відставку. Раджапакса склав повноваження після того, як протестувальники оголосили про припинення захоплення офіційних будівель, а саме президентського палацу, секретаріату і канцелярії прем'єр-міністра.