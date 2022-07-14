Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса подав у відставку
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса пішов у відставку після втечі у Сінгапур
Про це інформує NDTV.
Спікер парламенту підтвердив, що отримав заяву президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса про відставку.
Відомо, що Раджапакса прибув до Сінгапуру після втечі зі своєї країни. В уряді зазначають, що президент перебуває з "приватним візитом" і не просив про надання притулку.
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Жителі Коломбо лопають петарди на святкуванні, дізнавшись, що президент пішов у відставку. Раджапакса склав повноваження після того, як протестувальники оголосили про припинення захоплення офіційних будівель, а саме президентського палацу, секретаріату і канцелярії прем'єр-міністра.
- 9 липня тисячі протестувальників у Коломбо, столиці Шрі-Ланки, прорвали поліцейські барикади та штурмували офіційну резиденцію президента Готабаї Раджапакси. ЗМі повідомляли, що острів з населенням 22 мільйони людей бореться з гострою нестачею іноземної валюти, яка обмежила імпорт основних палива, продуктів харчування та ліків, що занурило його в найгіршу фінансову кризу за сім десятиліть.
- Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса погодився піти у відставку. Це сталося на тлі масштабних протестів у країні. Рішення про передачу влади оголосив спікер парламенту.
- Згодом з'явилась інформація, що прем'єр-міністр країни Раніл Вікрамасінгхе пішов у відставку, а президент - утік. Очікується, що його місце тимчасово займе спікер місцевого парламенту.
- 13 липня прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Викрамасінгхе одразу після втечі президента запровадив в країні надзвичайний стан та комендантську годину. При цьому Викрамасінгхе підтвердив, що офіційної заяви про відставку президента Раджапакси ще немає. Таким чином, виконувач обов’язків президента офіційно не може бути призначеним.
- Обурені раптовою втечею президента протестувальники заявили, що не погоджуються з рішенням ввести надзвичайний стан та не сприйматимуть укази "незаконного премʼєра".
- Економісти прогнозують "доміно дефолтів" у світі. Першою банкрутство оголосила Шрі-Ланка, обтяжена великими витратами на їжу та паливо, що викликали масові протести. Слідом увійшла в дефолт Росія, внаслідок накладених Заходом санкцій через вторгнення в Україну. Тепер увага зосереджена на Сальвадорі, Гані, Єгипті, Тунісі та Пакистані.
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