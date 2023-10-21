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Президентка Словаччини відмовляється затверджувати уряд проросійської коаліції

21 жовтня, 2023 субота
04:12
Світ Зузана Чапутова

Президентка Словаччини Зузана Чапутова готова схвалити уряд на чолі з проросійським прем'єр-міністром Робертом Фіцо лише у тому випадку, якщо він змінить свою кандидатуру на посаду міністра довкілля

Про це повідомляє агенція Reuters

"Президентка Словаччини Зузана Чапутова призначить кабінет на чолі з проросійським експрем'єр-міністром Робертом Фіцо лише якщо він змінить свою кандидатуру на посаду міністра довкілля", - повідомили в її офісі.

Це може означати, що процес формування нового кабінету затягнеться до середини наступного тижня.

Фіцо сформував коаліцію з лівоцентристською партією HLAS (Голос) та націоналістичною проросійською Словацькою національною партією (SNS) та заявив, що хоче призначити свій кабінет до саміту ЄС 26-27 жовтня.

Але процес формування уряду загальмував, коли Чапутова відхилила кандидатуру Рудольфа Гуляка від SNS на посаду міністра довкілля, посилаючись на його заперечну позицію щодо зміни клімату та словесні напади на активістів екологічних кампаній.

"Президент схвалить дату затвердження нового уряду лише після отримання нової пропозиції щодо кандидата на посаду міністра довкілля, щоб вона могла призначити новий уряд у повному складі", - йдеться у заяві офісу Чапутової.

Партія SNS та Фіцо відмовилися змінити кандидатуру, і Фіцо заявив, що очікує, що його кабінет буде призначено з вакантним портфелем міністра довкілля.

Вибори у Словаччині та позиція Фіцо щодо України

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію. Лідер партії напередодні заявляв, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України.

Вато зазначити, що у квітні правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300. 

Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які були підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія "Смер". Після цього Фіцо ініціював мирні переговори щодо України.

Водночас МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.

6 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні, проте згодом змінила думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.

Пізніше повідомлялося, що після перемоги на парламентських виборах у Словаччині проросійської партії Роберта Фіцо "Смер" тимчасовий уряд країни заявив про припинення надсилання подальшої військової допомоги Україні.

11 жовтня стало відомо, що у Словаччині сформовано урядову коаліцію на чолі з антиукраїнським Фіцо.

вибори
Словаччина
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