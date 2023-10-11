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У Словаччині сформували урядову коаліцію на чолі з антиукраїнським Фіцо

11 жовтня, 2023 середа
15:23
Світ Роберт Фіцо

Роберт Фіцо, експрем'єр Словаччини та лідер партії Smer-SD, який заявляє про припинення військової допомоги Україні, у середу уклав меморандум про створення коаліції з партією "Голос" та Словацькою національною партією (СНП), яка має проросійську орієнтацію

Про це інформує Reuters.

11 жовтня був підписаний меморандум про утворення коаліції між Smer-SD, яка перемогла на виборах із 42 мандатами, "Голосом", який зайняв третє місце із 27 мандатами, та СНП, яка має 10 місць у новому парламенті.

"Сторони... гарантують зовнішньополітичну орієнтацію Словацької Республіки на основі членства Словаччини в Європейському Союзі, НАТО та інших значущих міжнародних організаціях, при повній повазі суверенітету та національних інтересів", - йдеться в меморандумі.

У меморандумі не уточнювалися будь-які зовнішньополітичні деталі.

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Згідно з коаліційною угодою Smer-SD матиме право призначати прем’єр-міністра та шість міністрів, що дає можливість Фіцо, який обіцяє припинити військову підтримку України, стати главою уряду Словаччини вчетверте.

"Голос" отримає пост голови парламенту, яким ймовірно стане лідер партії Пеллегріні, та сім міністерських посад. Проросійська Словацька національна партія отримає три міністерські крісла.

Це означає, що ліберальна партія "Прогресивна Словаччина", яка посіла друге місце на виборах із 18% голосами, залишиться в опозиції.

Вибори у Словаччині та позиція Фіцо щодо України

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію. Лідер партії напередодні заявляв, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України.

Вато зазначити, що у квітні правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300. 

Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які були підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія "Смер". Після цього Фіцо ініціював мирні переговори щодо України.

Водночас МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.

6 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні, проте згодом змінила думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.

Пізніше повідомлялося, що після перемоги на парламентських виборах у Словаччині проросійської партії Роберта Фіцо "Смер" тимчасовий уряд країни заявив про припинення надсилання подальшої військової допомоги Україні.

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