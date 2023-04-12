"Приголомшені жорстокими відео": Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні й генсек РЄ відреагували на страту військового
Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні та Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагували на страту військовополоненого
Про це інформує ООН.
"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла вірогідно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок", – наголосили у заяві.
Повідомляється, що ці та інші порушення мають розслідувати, а винні – притягнуті до відповідальності.
"В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі скоєних проти військовополонених", – додали в Організації Об'єднаних Націй.
Також Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила страти українських військових росіянами.
"В жаху від поширеного в мережі відео, на якому російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це не по-людськи, і я рішуче це засуджую", - пише Пейчинович-Бурич.
- Нагадаємо, увечері 11 квітня у мережі поширили відео, на якому російські окупанти страчують чоловіка, називаючи його українським військовим. Також на відео відреагував президент України Володимир Зеленський.
- МЗС України просить Гаагу відреагувати на відео зі стратою росіянами українського військового. Водночас міністр Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з ООН.
- Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував відео зі стратою російськими воєнними українського полоненого і заявив, що воно потребує перевірки.
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