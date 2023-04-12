Про це інформує ООН.

"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла вірогідно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок", – наголосили у заяві.

Повідомляється, що ці та інші порушення мають розслідувати, а винні – притягнуті до відповідальності.

"В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі скоєних проти військовополонених", – додали в Організації Об'єднаних Націй.

Також Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила страти українських військових росіянами.

"В жаху від поширеного в мережі відео, на якому російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це не по-людськи, і я рішуче це засуджую", - пише Пейчинович-Бурич.