Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Дипломат дав коментар щодо впливу Росії на держпереворот у Нігері та африканські країни географічного регіону Сахель (Сенегал, Мавританія, Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерія, Чад, Судан і Еритрея).

"Путін намагається обіграти Захід у цьому регіоні Африці. Подивимося на карту, це величезний шматок західної Африки. Ця територія має стратегічне значення, тому що там потужні економічні можливості для тих, хто цей регіон контролює. Саме тому Пригожину дали жити, й він зараз у Білорусі, хоча займається провокаціями на білорусько-польському кордоні. Але насправді Пригожин має на меті зовсім інше, він буде перекинутий в Африку. Можливо, у якусь з країн цього регіону, щоб бути поряд, а раптом що, допомогти тим самим путчистам, які зараз взяли владу у Нігері", - пояснив Володимир Огризко.

Огризко зауважив, що одна з цілей Росії – витискувати Францію, США, Велику Британію, тобто всі західні країни, які традиційно мають якийсь певний вплив у цьому регіоні Африки, і намагатися посадити там своїх маріонеток.

"Але зазначу, що все це зникає з потенційними глобальними змінами після краху путінського режиму, тому що більше не буде тих, хто провокуватиме на такі речі. У цьому контексті я досі не можу зрозуміти, чому наші західні партнери залишаються настільки нерішучими, продовжують боятися Росію навіть зараз. Я б дуже хотів, аби вони нарешті зрозуміли, що від розвалу чи трансформації Росії фантастично виграють у політичному та безпековому плані, не кажучи вже про економіку", - підсумував ексміністр закордонних справ України.

Що відомо про держпереворот у Нігері

26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, внаслідок якого у палаці заблокували президента країни Мохамеда Базуму. Військові заявили, що скинули демократично обраного президента Нігеру, оголосивши по державному телебаченню, що вони поклали край владі через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні.

Україна засудила державний переворот в Республіці Нігер. У МЗС категорично відкинули будь-які спроби насильницької, нелегітимної зміни конституційного ладу.

Генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру після державного перевороту за підтримки очолюваного ним підрозділу президентської гвардії.

Рада Безпеки ООН рішуче засудила спроби неконституційної зміни законного уряду Республіки Нігер. Члени Ради безпеки закликали до звільнення президента Мохамеда Базума.

"Члени Ради Безпеки ООН висловили стурбованість через негативні наслідки неконституційної зміни влади в регіоні, зростання терористичної активності та важку соціально-економічну ситуацію", - йдеться у заяві Ради безпеки.

30 липня у місті Ніамей, столиці Нігеру, прихильники хунти пройшли маршем по вулицях столиці Ніамея - вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна та напали на посольство Франції.

2 серпня Італія евакуювала з Нігеру 87 людей. Серед них - 36 італійців, 21 громадянин США, четверо болгар, двоє австрійців і по одному громадянину Великобританії, Нігеру, Угорщини, Сенегалу та Нігерії.

3 серпня США заявили, що частково евакуюють частину співробітників і їх родин зі свого посольства у країні. Проте посольство США відкрите для надання обмежених екстрених послуг громадянам США.

Також 3 серпня президент США Джо Байден закликав хунту в Нігері звільнити демократично обраного президента країни Мохамеда Базума та його родину, яких утримують після державного перевороту.

4 серпня Мохамед Базум звернувся до міжнародної спільноти допомогти відновити конституційний порядок у країні