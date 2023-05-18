Пригожин сподівається усунути з посади Шойгу, – ISW
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин сподівається усунути з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу після "вирішальної перемоги в Бахмуті"
Про це повідомляє звіт "Інституту вивчення війни" (ISW).
"Силовики, схоже, не досягли успіху у своїх спробах залякати Пригожина і змусити його підкоритися. Пригожин заявив, що готовий боротися з "бюрократами", і звинуватив їх у спробі отримати більше влади, використовуючи "Вагнер" для ведення війни", - йдеться у звіті.
Пригожин також звинуватив неназваних чиновників у байдужості до загибелі росіян на фронті і саркастично заявив, що майбутній міністр оборони Росії перебуває в Бахмуті вже більше тижня, відповідаючи на запитання, чи прийняв Шойгу його запрошення відвідати лінію фронту в Бахмуті.
- Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
- 13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.
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