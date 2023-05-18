Пригожин сподівається усунути з посади Шойгу, – ISW

Про це повідомляє звіт "Інституту вивчення війни" (ISW).

"Силовики, схоже, не досягли успіху у своїх спробах залякати Пригожина і змусити його підкоритися. Пригожин заявив, що готовий боротися з "бюрократами", і звинуватив їх у спробі отримати більше влади, використовуючи "Вагнер" для ведення війни", - йдеться у звіті.

Пригожин також звинуватив неназваних чиновників у байдужості до загибелі росіян на фронті і саркастично заявив, що майбутній міністр оборони Росії перебуває в Бахмуті вже більше тижня, відповідаючи на запитання, чи прийняв Шойгу його запрошення відвідати лінію фронту в Бахмуті.