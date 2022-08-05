Про це інформує громадський рух "Чесно".

Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія", Соціалістична партія України, Прогресивна соціалістична партія України Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") - політична сила ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка.

"Наразі остаточно не з'ясована доля ще 5 партій. З одного боку в реєстрі немає відповідної дати набрання рішенням законної сили, а з іншого - відсутня інформація про подання ними апеляційних скарг. Ідеться про партії "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Робітничу партію України та партію "Справедливості та розвитку", - йдеться в повідомленні.

Верховний Суд уже розглядає апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти", у справах відбулися перші засідання.

"Протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова задовольнив всі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських політичних партій. Рішення із заборони партій "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", партії "Русь єдина" ("Партія політики Путіна") та Комуністичної партії України вже набрали законної сили й через вихід строків подання апеляційної скарги найімовірніше не оскаржуватимуться", - додали в пресслужбі.

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