Проросійські партії оскаржують свою заборону в Верховному Суді, - рух "Чесно"
Сім проросійських партій з 16 оскаржують свою заборону у Верховному Суді України
Про це інформує громадський рух "Чесно".
Станом на 5 серпня відомо, що апеляційні скарги подали партії "Соціалісти", "Союз лівих сил", ОПЗЖ, "Партія Шарія", Соціалістична партія України, Прогресивна соціалістична партія України Наталії Вітренко та партія "Щаслива Україна" (раніше "Успішна країна") - політична сила ексміністра доходів та зборів Олександра Клименка.
"Наразі остаточно не з'ясована доля ще 5 партій. З одного боку в реєстрі немає відповідної дати набрання рішенням законної сили, а з іншого - відсутня інформація про подання ними апеляційних скарг. Ідеться про партії "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Робітничу партію України та партію "Справедливості та розвитку", - йдеться в повідомленні.
Верховний Суд уже розглядає апеляційні скарги "Союзу лівих сил" та партії "Соціалісти", у справах відбулися перші засідання.
"Протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова задовольнив всі позови Міністерства юстиції й заборонив 16 проросійських політичних партій. Рішення із заборони партій "Опозиційний блок", "Ліва опозиція", партії "Русь єдина" ("Партія політики Путіна") та Комуністичної партії України вже набрали законної сили й через вихід строків подання апеляційної скарги найімовірніше не оскаржуватимуться", - додали в пресслужбі.
- 17 липня стало відомо, що деякі проросійські партії, зокрема ОПЗЖ, подали апеляційні скарги через їхню заборону в Україні.
- 12 липня Львівський суд заборонив "Робітничу партію України", 24 червня — політпартію "Русь Єдина", 20 червня — партію ОПЗЖ, 17 червня — політпартію "Ліва опозиція", 16 червня - "Партію Шарія", 15 червня - "Соціалістичну партію України", 14 червня — партію Мураєва "Наші", 13 червня — партію "Соціалісти".
- 5 липня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 826/9751/14 про заборону Комуністичної партії України.
- 20 червня у СБУ розповіли, за що заборонили ОПЗЖ.
- 15 червня Восьмий апеляційний суд заборонив діяльність Соціалістичної партії України, усі активи передано у власність держави.
- 14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку було визнано проросійською
- 8 червня суд заборонив партію "Опозиційний блок". 13 червня суд заборонив діяльність політичної партії "Соціалісти" та партії "Справедливість та розвиток". 14 червня суд заборонив діяльність політичної партії "Наші", головою якої є колишній народний депутат Євген Мураєв.
- 3 травня парламент підтримав закон про заборону діяльності проросійських партій.А 20 березня президент Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
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