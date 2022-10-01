Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Що стосується мобілізації в Росію, то я вважаю, що спершу маємо розглянути військовий аспект, який полягає у залученні абсолютно не підготовлених людей до бойових дій, що насправді лише ослабить передові позиції противника. На фронт росіяни зараз звозять стару техніку, старе озброєння, а декому видають зброю, якій буквально 100 років. Тому вони зараз не в найкращому становищі, і це має зіграти на користь Україні. Але така ситуація не на всіх ділянках фронту, тому що там, де воює піхота проти піхоти, кількість дійсно має значення, адже можна знешкодити більшу кількість противників. На загал такі дії свідчать про те, що лінія фронту слабка, і Путіну потрібно її зміцнити. Моє занепокоєння полягає в тому, що йому вдасться мобілізувати набагато більше, ніж 300 000, йдеться про один або ж, навіть, два мільйони. І справді буде багато людей, які прибудуть на передову. Кількість тих, хто втік, поки що значно поступається цьому числу. Потім він може замінити цих людей, вивівши на передову неналежно підготовлені підрозділи з інших регіонів Росії, які у нього досі є в резерві. Звісно, Україну це не зупинить, проте суттєво ускладнить роботу військовим і, ймовірно, буде більше жертв. Це щодо фронтового аспекту", - пояснив Грант.

Британський полковник у відставці вважає, що якщо Путін почне втягувати середній клас росіян, в Росії можуть активізуватись протестні рухи.

"Ми бачимо певний опір у Дагестані, але це єдина країна в Російській Федерації на сьогодні, яка вдається до рішучих дій. Звісно, ми не знаємо, що відбувається в Татарстані чи в інших регіонах. Цілком можливо, якщо Путін продовжить втягувати середній клас у війну, то той незабаром повстане. А зараз під роздачу потрапили робітничий клас, алкоголіки та безробітні, до яких в Росії нікому немає діла. Хвилювання почнуться лише тоді, коли війна торкнеться середнього класу, і, можливо, якщо це будуть сини когось із представників вищого класу, тільки тоді люди почнуть говорити, який це поганий план. Зараз Путін ще може продовжувати якийсь час виживати, відправляючи безробітних на передову", - додав він.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Після оголошення часткової мобілізації у РФ громадянам, які стоять на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон.

Пізніше Латвія заявила, що з міркувань безпеки не видаватиме візи росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також сказав, що не надаватиме прихистку росіянам, які намагаються уникнути мобілізації.

Згодом з'явилася інформація, що Росія може вчергове порушити Женевську конвенцію та почати примусову мобілізацію українських військових, які перебувають у полоні.

25 вересня мітинг проти мобілізації у Махачкалі переріс у бійки дагестанців з російськими силовиками. На протест прийшло багато жінок. Серед них - солдатські матері та дружини. Аби розігнати мітинг силовики двічі стріляли у повітря з пістолетів. Попри це активісти не зупинились. Жителі Дагестану вимагали від правоохоронних органів відпустити всіх затриманих на мітингах проти мобілізації й палили покришки.

Своєю чергою президент України Зеленський закликав жителів Дагестану боротися проти злочинної мобілізації у РФ.

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