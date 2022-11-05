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Путін прагне організувати у світі голод і міграційну кризу в РФ: Портников про вихід Росії із "зернової угоди"

5 листопада, 2022 субота
23:32
війна з Росією Віталій Портников

Президент РФ Володимир Путін прагне спричинити світовий голод, щоб змінити уряди країн Європи та щоб глобальний Південь не звинуватив у ньому Росію

Про це заявив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.

"Путіну потрібно організувати голод у світі, але так, щоб він ніяк не вплинув на репутацію РФ, щоб країни глобального Півдня не могли вважати, що Росія винна у голоді", - зауважив він.

За словами Віталія Портнікова, у такий спосіб Володимир Путін намагається досягти міграційної кризи в Європі, зміни європейських урядів. Це є важливою для нього ставкою у війні проти України. Оскільки втратити прихильність країн глобального Півдня він не може, то вирішив провину за голод перекласти на Україну.

  • 29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.
  • На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".
  • 1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства  "Дунайський зерновий шлях".
  • У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки. 
  • 2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".
  • 5 листопада експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус заявив, що демарш РФ націлений передусім проти Туреччини.

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Володимир Путін
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