Путін прагне організувати у світі голод і міграційну кризу в РФ: Портников про вихід Росії із "зернової угоди"
Президент РФ Володимир Путін прагне спричинити світовий голод, щоб змінити уряди країн Європи та щоб глобальний Південь не звинуватив у ньому Росію
Про це заявив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.
"Путіну потрібно організувати голод у світі, але так, щоб він ніяк не вплинув на репутацію РФ, щоб країни глобального Півдня не могли вважати, що Росія винна у голоді", - зауважив він.
За словами Віталія Портнікова, у такий спосіб Володимир Путін намагається досягти міграційної кризи в Європі, зміни європейських урядів. Це є важливою для нього ставкою у війні проти України. Оскільки втратити прихильність країн глобального Півдня він не може, то вирішив провину за голод перекласти на Україну.
- 29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.
- На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".
- 1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".
- У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.
- 2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".
- 5 листопада експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус заявив, що демарш РФ націлений передусім проти Туреччини.
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