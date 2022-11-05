Про це заявив журналіст Віталій Портников у етері Еспресо.

"Путіну потрібно організувати голод у світі, але так, щоб він ніяк не вплинув на репутацію РФ, щоб країни глобального Півдня не могли вважати, що Росія винна у голоді", - зауважив він.

За словами Віталія Портнікова, у такий спосіб Володимир Путін намагається досягти міграційної кризи в Європі, зміни європейських урядів. Це є важливою для нього ставкою у війні проти України. Оскільки втратити прихильність країн глобального Півдня він не може, то вирішив провину за голод перекласти на Україну.

29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.

На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".

1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".

У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.

2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".

5 листопада експерт із питань міжнародної політики Раміс Юнус заявив, що демарш РФ націлений передусім проти Туреччини.

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