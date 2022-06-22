Путін проводить економічну атаку на ЄС, - віцеканцлер Німеччини

Про це політик сказав під час заходів до Дня промисловості 21 червня, передає Укрінформ.

Габек зазначив, що Росія використовує енергетику як зброю, обмежуючи поставки по "Північному потоку-1", який є основним шляхом надходжень блакитного палива. За його словами, "така стратегія не повинна мати успіху".

Путін хоче в такий спосіб спровокувати дискусію в ЄС та Німеччині зокрема, граючи на почутті страху в бізнесу та пересічних споживачів, каже Габек. Адже за розрахунками очільника РФ, європейці можуть почати думати, що росіянам слід дозволити робити в Україні, що вони захочуть.

Віцеканцлер оцінив як "дуже погану новину" рішення уряду продовжити використання законсервованих вугільних електростанцій "зелений" політи, але іншого виходу, аби заповнити до зимового сезону газосховища наразі немає.

14 червня російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік-1" на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.

Також Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.

У період із 15 по 17 червня Франція не отримала жодного кубометра російського газу, Газпром значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.

Австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива.

20 червня в німецькому уряді заявили про готовність розконсервувати вугільні ТЕС. Таким чином країна планує протистояти енергетичному тиску росіян.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb