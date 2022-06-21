Про це заявив на брифінгу офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

Гебештрайт прокоментував рішення Мінекономіки продовжити роботу деяких вугільних ТЕС для заміщення дефіциту енергії в умовах зменшення Росією експорту газу. Він наголосив, що вугілля завдає більшої шкоди довкіллю, але в нинішніх умовах його використання в обмежених кількостях і в нетривалій перспективі є виправданим.

За його словами, керівництво Німеччини виключило можливість "ренесансу атомної енергетики" - продовження експлуатації підготовлених до відключення АЕС. Зазначається, що це потребуватиме часу, а рішення має бути терміновим. Але у короткостроковій перспективі це не допоможе, сказав Гебештрайт.

"На узбережжі Північного моря будуються LNG-термінали, прийнято закон про використання енергії вітру з метою ефективнішого впровадження відновлюваної енергетики. Це також забезпечує більшу незалежність", - наголосив він.

У свою чергу прессекретар Міністерства економіки Штефан Габріель Гауфе нагадав, що рішення продовжити використання деяких вугільних ТЕС є короткостроковим, розрахованим максимально до 2024 року.

"Відмова від вугілля не є предметом обговорення", - сказав Гауфе.

У резерві є десять ТЕС на кам’яному вугіллі потужністю 4,3 гігавата і ще шість потужністю 1,6 гігавата, які можуть бути задіяні при потребі. Також у стані готовності - п'ять блоків ТЕС потужністю 1,9 гігавата, додали в Мінекономіки країни.

7 червня у Польщі закликали ЄС відмовитися від російського газу уже в сьомому пакеті санкцій. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау зазначив, що сьомий пакет санкцій має включати повне припинення поставок російського газу, імпорту нафтохімічної продукції, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT.

14 червня російська енергетична компанія оголосила, що зменшує поставки природного газу в Німеччину через "Північний потік-1" на 40%. У середу, 15 червня, російський монополіст вдруге скоротив поставки. Прокачування газу знизиться до 67 млн куб. м, що становить близько 40% потужностей.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що рішення російського енергетичного гіганта "Газпром" скоротити постачання природного газу до Європи через газогін "Північний потік-1" є політичним.

Також Eni SpA повідомила, що Газпром поінформував італійського енергетичного гіганта про те, що він скоротить поставки приблизно на 15%. Причину скорочення компанія не назвала.

У період із 15 по 17 червня Франція не отримала жодного кубометра російського газу, Газпром значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.

Австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива.

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