Путін розпочав проти Заходу Четверту світову війну. Україна стає лідером вільного світу, - Піонтковський

Публіцист розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Треба бути "вдячними" західним лідерам за те, що під велетенським тиском і власного суспільства, і експертів як з України, так із Росії, вони зрозуміли, що це за війна. Що ця війна оголошена їм - Заходу. Україна зараз життями своїх воїнів героїчно захищає не лише свою незалежність, а й вільний світ, Захід, його цінності", - зазначив Піонтковський.



Політолог додав, що ми звикли до виразу "лідер вільного світу" і вважаємо цим лідером людину, яка сидить у кріслі в Овальному кабінеті Білого дому в США.



"Це крісло у Білому домі мінімум 12 років порожнє. Не Барак Обама, ні тим більше Дональд Трамп, і, на жаль, повністю не Джо Байден - не були лідерами вільного світу. Зараз колективним лідером вільного світу стає Україна. Ось це Захід починає розуміти. Як вони можуть розмірковувати про майбутнє світу, якщо вони досі у полоні путінського шантажу?", - зауважив Андрій Піонтковський.



Публіцист навів у приклад пресконференцію Йенса Столтенберга на Саміті НАТО, який 10 хвилин нервово смикався з боку в бік і повторював, як заклинання, одну й ту ж фразу: "Наше найголовніше завдання - не допустити ескалації конфлікту. У жодному разі не вступати у пряме воєнне зіткнення з Росією, щоб не спровокувати Третю світову війну".



"Західні лідери не розуміють, що в разі поразки України, наступного дня Путін підійде до кордонів з Балтійськими країнами і повторить свою фразу "Збирайте свої пожитки й забирайтеся звідси геть". Уже ця війна їм оголошена. Проте не Третя, а Четверта світова війна. Адже Третьою була холодна війна, яку Радянський Союз програв. І Путін, як Гітлер, який почав II світову, аби взяти реванш за Першу, Путін почав Четверту світову війну, щоб узяти реванш за поразку в Третій", - наголосив Піонтковський.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников вважає, що матеріали про війну Росії проти України, звірства росіян переконують Захід, особливо простих громадян, а не лише політиків, що путінський режим повинен бути знищений.

Надзвичайний і Повноважний посол України у Великій Британії 2005-2010 рр, дипломат Ігор Харченко вважає, що вбивства цивільного населення, які Росія вчинила в Бучі є злочинами проти людяності.

А генерал-майор СБУ Віктор Ягун переконаний, що зміна прізвища Путін на Патрушев, Бортников чи ще когось - нічого не міняє.