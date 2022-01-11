Путін стрілятиме не лише у казахів, але і у іслам всього світу, - Огризко про введення "миротворців" ОДКБ до Казахстану

Про це дипломат і міністр закордонних справ у 2007-2009 рр. Володимир Огризко розповів у програмі "Вердикт із Сергієм Руденко" Еспресо.TV.



За його словами, придушення протестів у Казахстані за допомогою залучення сил ОДКБ - це "піррова перемога" Путіна.



"Казахстан - це не слов’янська країна. Це країна, де переважна більшість населення сповідує іншу релігію. Те, що відбулося з фактичним введенням російських військ у Казахстан означатиме, що тепер військові РФ стрілятимуть у людей, які мають іншу релігію та світогляд", - сказав Огризко.



Він зазначив, що тепер Путін стрілятиме не лише у казахів, але і в іслам по всьому світу.



"Аце значно складніше та страшніше для нього, ніж він міг собі уявити. Президент Росії потрапив у пастку, яку сам собі й розставив, і йому буде дуже непросто з неї вийти. Зараз це можна подати як "собирание земель", але насправді це виклик усій ісламській цивілізації, яка не прощає таких речей. Це можна побачити по прикладу Афганістану. Спочатку британці, потім Радянський Союз, а тоді й американці зрозуміли, що воювати з ідейними людьми - собі дорожче", - наголосив дипломат.



Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та виведення із країни "миротворців" з 13 січня.