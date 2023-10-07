"Путін взяв на себе провину за вбивство Пригожина": російський опозиціонер Пономарьов про виступ очільника РФ на Валдайському форумі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я вважаю, дуже важливо, що Путін, виступаючи на Валдайському форумі, взяв на себе провину за вбивство Пригожина. Те, що Путін казав про ці гранати, також про те, що не було зовнішнього впливу на літак - все доводить, що це саме він. А навіщо йому про це потрібно було говорити? Вважаю, для того, щоб підкреслити, що він контролює ситуацію і це його рішення. Однак насправді це показує, що він ситуацію не контролює, бо завжди те, що Путін каже, треба сприймати навпаки", - зауважив російський опозиціонер.

Ілля Пономарьов зазначив, що Путін вирішив говорити про загибель Пригожина по своїй ініціативі, питань йому не ставили.

"Путін дав найменш ймовірну версію. Всі бачили відео авіакатастрофи з Пригожиним, як падав літак, у якого не було крила. Тому, з ймовірністю у 100% це не міг бути вибух у пасажирському відсіку цього літака. Путін не говорив про шасі чи вибухівку, чи ракету, а обрав найменш ймовірну версію, зазначивши, що це так і було", - резюмував Пономарьов.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.

29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.