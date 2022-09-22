"Путін загнав себе у пастку": Клімкін про мобілізацію у РФ

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Путіну критично важливо стабілізувати фронт. Він вважає, що мобілізація йому допоможе. Проте оголосити загальну мобілізацію він не може, бо це катастрофічно не популярно в Росії. Там всі можуть стрибати перед телевізором, однак йти воювати бажання в росіян мало", - пояснив Клімкін.

Дипломат вважає, що мобілізація у РФ може сколихнути російське населення.

"Ті протести, які ми зараз бачимо в Росії жалюгідні, проте люди вийшли на вулиці. Навіть на фоні того, що напередодні оголошення мобілізації в Росії прийняли поправки до Карного кодексу. Тобто все це є класичною диктатурою. Путін дуже сподівається, що всі ці заходи йому допоможуть. Проте він може знову допустити фатальну помилку. Оскільки росіяни завжди дуже повільні, але в якийсь момент, коли їм щось не сподобається, вони можуть вибухнути. Крім того, в самій Росії теж є свої проблеми", - додав він .