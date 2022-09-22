"Путін загнав себе у пастку": Клімкін про мобілізацію у РФ
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що Путін допустив фатальну помилку, оголосивши мобілізацію у РФ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Путіну критично важливо стабілізувати фронт. Він вважає, що мобілізація йому допоможе. Проте оголосити загальну мобілізацію він не може, бо це катастрофічно не популярно в Росії. Там всі можуть стрибати перед телевізором, однак йти воювати бажання в росіян мало", - пояснив Клімкін.
Дипломат вважає, що мобілізація у РФ може сколихнути російське населення.
"Ті протести, які ми зараз бачимо в Росії жалюгідні, проте люди вийшли на вулиці. Навіть на фоні того, що напередодні оголошення мобілізації в Росії прийняли поправки до Карного кодексу. Тобто все це є класичною диктатурою. Путін дуже сподівається, що всі ці заходи йому допоможуть. Проте він може знову допустити фатальну помилку. Оскільки росіяни завжди дуже повільні, але в якийсь момент, коли їм щось не сподобається, вони можуть вибухнути. Крім того, в самій Росії теж є свої проблеми", - додав він .
- 20 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Путін хоче якомога швидше закінчити війну в Україні, але розуміє, що йому доведеться піти з усіх окупованих територій.
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Цього ж дня держдума ввела у Кримінальний кодекс РФ поняття "мобілізація" та "воєнний стан". А така новина про "референдуми" та "мобілізацію" у РФ різко обвалила акції на Московській біржі.
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РосЗМІ анонсували на 20:00 20 вересня звернення Путіна і навіть запустили вікна трансляції. Очікувалося, що він може підтвердити псефдореферендуми на окупованих територіях та оголосити загальну мобілізацію.
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Вже увечері 20 вересня голова комітету держдуми РФ з оборони та один з авторів поправок про запровадження у КК РФ понять "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час" Андрій Картаполов заявив, що загальної мобілізації не буде.
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Поки росіяни чекали звернення свого президента, індекс запитів у Google за словосполученням "Як виїхати з Росії" досяг максимуму.
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Згодом анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях писали, що президента РФ "мобілізували". А пропагандисти натякали, що його покажуть вранці 21 вересня. В ОПУ відреагували на перенесення виступу Путіна. "Час переписувати промову", - написав Михайло Подоляк.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні
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