Путін заявив, що літак з Пригожиним розбився через вибухи гранат на борту

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція "Интерфакс".

За словами Путіна, в тілах загиблих в авіакатастрофі літака з Пригожиним, нібито виявлено фрагменти ручних гранат, а "зовнішнього впливу на літак не було".

"Я знаю, напевно, висить у повітрі питання, що трапилося з керівництвом компанії. Ми знаємо про авіакатастрофу. Ось мені керівник слідчого комітету про це доповідав буквально днями: у тілах загиблих при авіакатастрофі виявлено фрагменти ручних гранат. Зовнішнього впливу на літак не було, це вже встановлений факт, результат експертизи", - сказав Путін на засіданні клубу "Валдай".

Він додав, що слідство не завершено та натякнув, що загиблі могли бути в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння.

"На жаль, на наявність алкоголю чи наркотичних засобів у крові експертиза не проводилася. Хоча ми знаємо, що після відомих подій у компанії у Санкт-Петербурзі ФСБ виявила не лише 10 млрд готівкою, але й п'ять кг кокаїну. На мій погляд, треба було провести таку експертизу. Але її не було проведено", - зазначив Путін.