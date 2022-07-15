Про це інформує росЗМІ.

Путін підписав указ про звільнення голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Замість нього генеральним директором став колишній віцепрем'єр Юрій Борисов, якого звільнили за кілька хвилин до цього.

Припускається, що Рогозін може обійняти керівну посаду на одній із зайнятих РФ територій України.

12 липня ще тоді керівник Роскосмосу Рогозін показав "найпотужнішу у світі" ракету "Сармат" і анонсував серійне виробництво.

14 травня голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що росіяни не літатимуть на американських космічних кораблях.

8 травня очільник Роскосмосу Рогозін пригрозив Маску через розгортання мережі Starlink в Україні. Засновник SpaceX Ілон Маск прокоментував погрози голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна, який раніше наголосив, що за розгортання в Україні мережі Starlink "доведеться відповідати по-дорослому".

Секретар РНБО прокоментував заяви голови "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна та заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медвєдєва про Україну.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляке висміяв зенітно-ракетний комплекс С-400, який є на озброєнні армії РФ: "Ловить ракети, як російські футболісти — м'ячі".