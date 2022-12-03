Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Путіну байдуже, що про нього кажуть лідери цивілізованих країн. У нього є ідея фікс, в яку вірять росіяни, - дипломат Огризко
Ексклюзив

Путіну байдуже, що про нього кажуть лідери цивілізованих країн. У нього є ідея фікс, в яку вірять росіяни, - дипломат Огризко

3 грудня, 2022 субота
18:39
війна з Росією Володимир Огризко

Дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначив, що Путін відповідає інтересам, бажанням та мріям російського суспільства

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для Путіна та його поплічників не має значення, що про них говорять у світі, і як вони сприймаються назовні. Це інший психологічний простір. Російська публіка живе за іншими категоріями. Росіяни живуть категоріями, які у цивілізовану голову не влазять. Те, що роблять ці дикуни в Україні, виходить за межі будь-чого", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, Путіну байдуже, що сказав Байден, Макрон, Шольц.

"У нього є ідея фікс, і в цю ідею продовжують вірити більша частина російського населення, якому потрібні перемоги, якому потрібна велич. Цим і користується Путін. Російське суспільство хоче Путіна. Він відповідає інтересам, бажанням та мріям цього суспільства. Путін такий, як все російське суспільство", - додав Огризко.

  • 1 грудня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через тривалий штурм Бахмута техніка РФ виснажується, а військо деградує. 
  • 1 грудня військовий аналітик Гетьман заявив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати ворожу силу, яка зазнає колосальних втрат.
  • Радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував скупчення російських військових під Бахмутом

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Володимир Путін
Джо Байден
окуповані території
Еммануель Макрон
Олаф Шольц
Читайте також:
Агія Загребельська
Автор Агія Загребельська
2 грудня, 2022 п'ятниця
Призначення казаха головою ОДКБ — ляпас Путіну
Карл Волох
Автор Карл Волох
2 грудня, 2022 п'ятниця
Російські "вори в законі" назвали Пригожина "пєтухом"
Олександр Лукашенко
2 грудня, 2022 п'ятниця
Аналітики ISW відповіли, для чого Лукашенко заговорив про загрозу для Білорусі з боку НАТО
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 40.59
    Продаж 41.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
3 грудня
18:47
авіація ЗСУ
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу ворога
18:40
Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії 
18:37
російські військові
Поблизу Авдіївки та Бахмута росіяни йдуть у наступ під прикриттям авіації, - Генштаб ЗСУ
18:30
російські військові окупанти
Протягом 3 грудня окупанти завдали 2 ракетних та 10 авіаційних ударів по території України
18:21
білоруські військові
Міністри оборони РФ і Білорусі підписали протокол про "забезпечення регіональної безпеки"
18:06
OPINION
Богдан Данилишин
Світова економіка уникне рецесії у наступному році
17:29
авіація
Росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську
17:25
пшениця зерно
Росія вкрала української пшениці на щонайменше $1 млрд, - Bloomberg
17:13
На фото Михайло Подоляк
Окупантам слід забути про Бахмут й готуватися до Ялтинського трибуналу, - Подоляк
17:07
Михайло Фрідман
У Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ
17:05
Ексклюзив
Володимир Макей Олександр Лукашенко
Росія була зацікавлена в тому, щоб Макей жодним чином не впливав на Лукашенка, - ексрадник Назарбаєва
16:57
Ексклюзив
Юлія Паєвська ("Тайра")
Росіяни тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути нас слідом, - парамедик Тайра
16:35
водопостачання
Якщо припинеться водопостачання, столичні бювети працюватимуть від генераторів, - Кличко
16:28
Ексклюзив
Валерій Чалий
Китай досі займає позицію, яка діє на користь Росії, - дипломат Чалий
16:28
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"РФ убила в Лукашенка те, чим він найбільше лякав": Піонтковський про смерть голови МЗС Білорусі Макея
16:25
Обшуки в УПЦ МП
У митрополита Московського патріархату з Чернівців знайшли дитяче порно власного виробництва, - ЗМІ
16:09
OPINION
Олеся Ісаюк
Реституція: соломинка на спині верблюда
16:06
Херсонці 3-5 грудня можуть перетнути Дніпро біля Річкового вокзалу
Херсонці 3-5 грудня можуть перетнути Дніпро біля Річкового вокзалу
15:50
сніг зима погода
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
15:49
іменутет
Імунітет до ковіду мають 90% населення світу
15:27
Путін
WSJ назвав ім'я особи з оточення Путіна, яка переконала його напасти на Україну
15:27
Світло
На Черкащині відбудеться зміна відключення у двох чергах жовтого графіка
15:09
Panzerhaubitze 2000
Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000
14:50
росія мобілізація орки окупанти
"Заснув і не прокинувся": нова причина повернення мобілізованих росіян у цинку
14:35
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков у Чорнобаївці сфотографувався на фоні трьох літер, які дісталися росіянам від Херсона
14:30
Ексклюзив
Північний потік газ
Центральна Азія намагається обійти територію Росії в постачанні енергоресурсів, - ексрадник Назарбаєва
14:26
електробус
Верховна Рада підтримала законопроєкт про розвиток електрозарядної інфраструктури
14:09
OPINION
Сергій Марченко
Пункти незламності "крінжово" розпіарені
13:58
Сергій Наєв
Триває накопичення ворогом сил: Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю
13:51
Володимир Путін
Путін може використовувати переговори для переозброєння, - МЗС Британії
13:47
Ексклюзив
кінотеатр
Ми вимушені боротися за існування кіно, не хотілось би цим займатися під час війни, - режисерка Цілик
13:40
Ексклюзив
Путін
Путін і Симоньян посилають на смерть своє населення, аби не потрапити до Гаазького суду, - Піонтковський
13:34
Ізюм
У визволеному Ізюмі з'явилися вулиці Бандери, Петлюри, Дудаєва та Аляски
13:17
На Миколаївщині переглянуть графіки споживання електрики: відключення триватимуть 4 години
12:53
КМДА
ДБР провело обшуки у двох департаментах КМДА
12:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
В умовах інформаційного часу є великий шанс збудувати сильну демократичну Україну, - Княжицький
12:47
Сковорода
Чому росіяни присвоюють Сковороду і чому в них нічого не вийде
12:39
Василь Ломаченко
Ломаченко виклав фото з Київсько-Печерської лаври на наступний день після запровадження санкцій проти УПЦ МП
12:10
окупанти орки
Війська РФ проводять зачистку на Донеччині: в Нікольському районі перевіряють місцеве населення
12:02
OPINION
Галина Пагутяк, українська письменниця
Третє грудня і перевернутий світ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV