Путіну байдуже, що про нього кажуть лідери цивілізованих країн. У нього є ідея фікс, в яку вірять росіяни, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ у 2007-2009, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко зазначив, що Путін відповідає інтересам, бажанням та мріям російського суспільства
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Для Путіна та його поплічників не має значення, що про них говорять у світі, і як вони сприймаються назовні. Це інший психологічний простір. Російська публіка живе за іншими категоріями. Росіяни живуть категоріями, які у цивілізовану голову не влазять. Те, що роблять ці дикуни в Україні, виходить за межі будь-чого", - підкреслив Огризко.
За словами дипломата, Путіну байдуже, що сказав Байден, Макрон, Шольц.
"У нього є ідея фікс, і в цю ідею продовжують вірити більша частина російського населення, якому потрібні перемоги, якому потрібна велич. Цим і користується Путін. Російське суспільство хоче Путіна. Він відповідає інтересам, бажанням та мріям цього суспільства. Путін такий, як все російське суспільство", - додав Огризко.
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