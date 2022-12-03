Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Для Путіна та його поплічників не має значення, що про них говорять у світі, і як вони сприймаються назовні. Це інший психологічний простір. Російська публіка живе за іншими категоріями. Росіяни живуть категоріями, які у цивілізовану голову не влазять. Те, що роблять ці дикуни в Україні, виходить за межі будь-чого", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, Путіну байдуже, що сказав Байден, Макрон, Шольц.

"У нього є ідея фікс, і в цю ідею продовжують вірити більша частина російського населення, якому потрібні перемоги, якому потрібна велич. Цим і користується Путін. Російське суспільство хоче Путіна. Він відповідає інтересам, бажанням та мріям цього суспільства. Путін такий, як все російське суспільство", - додав Огризко.

1 грудня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через тривалий штурм Бахмута техніка РФ виснажується, а військо деградує.

1 грудня військовий аналітик Гетьман заявив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати ворожу силу, яка зазнає колосальних втрат.

Радник голови Офісу Президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував скупчення російських військових під Бахмутом

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