Путіну потрібна пауза. Війна в Україні виснажує Росію, - експерт з морського права Устименко
Директор Українського інституту морського права та безпеки Богдан Устименко вважає, що хід бойових дій та економічна ситуація в Росії свідчить про те, що Путіну зараз потрібна пауза
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Путін допустив стратегічну помилку. Він не очікував на активний спротив українського народу та міжнародну підтримку України. Також він не очікував, що на Росію будуть накладені такі потужні санкції. Зараз Путіну дуже потрібна пауза. Про це свідчить ситуація на фронтах та економічна ситуація в самій Росії. Оскільки Російська Федерація на повній швидкості летить в прірву, якби вони цього не приховували", - пояснив Устименко.
Експерт зауважив, що пауза потрібна Кремлю для того, що перегрупуватись.
"Путін лише вдає з себе божевільного. Насправді вони не готові на ескалацію і хочуть отримати якусь паузу у цій війні. Проте потім знову продовжать свою агресію проти України. Оскільки ми прекрасно знаємо, що домовитись з Російською Федерацією неможливо", - додав він.
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