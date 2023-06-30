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ПВК Вагнера продовжує вербувати найманців по всій Росії попри заколот Пригожина, - ВВС

30 червня, 2023 п'ятниця
07:12
Світ ПВК Вагнера

ПВК Вагнера продовжує набирати бійців по всій Росії попри результати заколоту Пригожина - мобілізовані підписують контракт із самою ПВК, а не з міноборони РФ

Про це дізнались журналісти ВВС.

Журналісти видання зателефонували у більш ніж 10 кадрових центрів ПВК по всій Російській Федерації і дізналися, що "нічого не змінилося" і набір триває.

Зазначається, що мобілізовані підписують контракти з самою ПВК, а не з міноборони РФ.

"Це абсолютно ніякого відношення до міністерства оборони не має. Нічого не зупинилося, ми продовжуємо набирати", - сказав один з працівників кадрового центру у Волгограді.

Цей же чоловік зазначив, що ті, хто зареєструвався сьогодні, можуть відправлятися у пункт збору вже на наступний день. Він також розповів, що одним з можливих пунктів призначення є Білорусь. 

Своєю чергою представниця кадрового центру в Саратові стверджує, що мобілізовані доправляються на південь Росії, у населений пункт Молькін, де знаходиться навчальний центр.

"Поки що все, як і раніше. Нічого не змінилося. Всі, як завжди, їдуть до Молькіна, до навчального центру. Там отримують всю інформацію", - сказала вона.

Заколот Пригожина в Росії

11 червня Сергій Шойгу підписав указ, згідно з яким усі "добровольчі формування" мають підписати контракт з міноборони РФ - одним з таких формувань мало стати ПВК Вагнера.

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

Натомість Євген Пригожин заявив, що головною метою заколоту було "не допустити знищення ПВК Вагнера, а не усунення влади в країні" і назвав його "маршем справедливості". Він також стверджує, що наступ на Москву зупинився, оскільки найманці "не хотіли проливати багато крові".

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

У США вважають, що заступник командувача окупаційних військ Сергій Суровікін заздалегідь знав про плани ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина влаштувати заколот у Росії. У Кремлі відреагували на таку заяву та сказали, що це просто "спекуляція".

29 червня видання FT писало, що командувача Повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту Пригожина. У Росії це спростовують, зокрема донька Суровікіна.

Росія
Війна з Росією
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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