Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі: на будинку вивісили заклик вигнати РФ із ООН
На частково зруйнованому будинку в Дніпрі, куди влучила російська ракета 14 січня, повісили банер із закликом позбавити Росію членства в ООН
Про це інформує "Радіо. Свобода".
Ініціювала заклик виключити Росію з ООН організація "Громадський хаб". Представник Артем Миколайчук заявив, що справедливий суд над країною-спонсором тероризму може забезпечити лише трибунал, створений в рамках Статуту Організації Об'єднаних Націй, або Міжнародний кримінальний суд за поданням Ради безпеки ООН.
"Немає місця в ООН країні-терористу. Уже понад 30 років вони перебувають в ООН незаконно, через це ми маємо сьогоднішню ситуацію, – в Україні, Сирії, Грузії, Ічкерії. Ми закликаємо людей підписувати петицію і пояснюємо, що якщо Росія перебуватиме в Радбезі ООН, ми ніколи не отримаємо в повному обсязі репарацій, бо єдиний орган, який примусово може стягнути кошти, – це Радбез ООН", – сказав Миколайчук.
На частково зруйнованій 14 січня російською ракетою багатоповерхівці громадські активісти розмістили 20-метровий банер із закликом позбавити Росію членства в ООН. Автори закликають підписувати петицію.
Схожий банер громадськість також встановила в Бородянці на Київщині й планує розташувати у Миколаєві, Харкові – на об’єктах, зруйнованих Росією, а також у Львові.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
- О 13:00 17 січня у Дніпрі закінчились пошуково-рятувальні роботи, в ході яких було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Всього під час трагедії загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.
- Станом на 18 січня безвісти зниклими вважали 17 людей.
- Зниклими безвісти через удар РФ по багатоповерхівці в Дніпрі вважаються 11 людей. Окрім того, поліція прийняла 560 заяв за фактом пошкодженого внаслідок удару майна.
- Станом на 19 січня внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі відомо про 46 загиблих українців.
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