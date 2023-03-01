Про це інформує "Радіо. Свобода".

Ініціювала заклик виключити Росію з ООН організація "Громадський хаб". Представник Артем Миколайчук заявив, що справедливий суд над країною-спонсором тероризму може забезпечити лише трибунал, створений в рамках Статуту Організації Об'єднаних Націй, або Міжнародний кримінальний суд за поданням Ради безпеки ООН.

"Немає місця в ООН країні-терористу. Уже понад 30 років вони перебувають в ООН незаконно, через це ми маємо сьогоднішню ситуацію, – в Україні, Сирії, Грузії, Ічкерії. Ми закликаємо людей підписувати петицію і пояснюємо, що якщо Росія перебуватиме в Радбезі ООН, ми ніколи не отримаємо в повному обсязі репарацій, бо єдиний орган, який примусово може стягнути кошти, – це Радбез ООН", – сказав Миколайчук.

На частково зруйнованій 14 січня російською ракетою багатоповерхівці громадські активісти розмістили 20-метровий банер із закликом позбавити Росію членства в ООН. Автори закликають підписувати петицію.

Схожий банер громадськість також встановила в Бородянці на Київщині й планує розташувати у Миколаєві, Харкові – на об’єктах, зруйнованих Росією, а також у Львові.