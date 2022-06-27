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Ракетний удар по Києву: двоє дорослих і дитина залишаються у лікарні, - перший заступник голови КМДА Поворозник

27 червня, 2022 понедiлок
11:40
війна з Росією Київ

Микола Поворозник, перший заступник голови КМДА зазначив, що рятувальники закінчують розбирати завали столичного будинку, частина якого була зруйнована ракетним ударом 26 червня; необхідно переконатися, що під руйнуваннями нікого немає

Про це він розповів в етері Еспресо.

Перший заступник голови КМДА зазначив, що поки говорити про стан будівлі, який зазнав руйнувань під час ракетного обстрілу Києва 26 червня, достатньо зарано, повинні відбутися певні дослідження і над цим будуть працювати фахівці.

"Закінчують роботу рятувальники, які розбирають завали, щоб переконатися, що під руйнуваннями нікого немає. По будинку бачимо, що там розвалений дах та 9-7 поверхи у центральній частині. Потрібно зараз робити відповідні розрахунки та сподіваємося, що можна буде відремонтувати будівлю. Нагадаю, що цей будинок нещодавно був заселений. А місце, де поруч знаходиться будинок, по під'їзду якого у квітні ударила ракета" – повідомив Поворозник.

Микола Поворозник розповів, що інша ракета упала на територію дитячого садочку, де пошкоджені водопровідні мережі й на місці утворилася 7-ми метрова вирва, яка зараз заповнена водою.

"З під'їзду, у який потрапила ракета, вчора було евакуйовано 25 людей. Що стосується постраждалих, двоє дорослих та дівчинка ще знаходяться у лікарні, інші постраждалі отримали медичну допомогу і поїхали додому. Дівчинці провели ряд оперативних втручань. Стан здоров'я задовільний у всіх, хто знаходиться на сьогодні у лікарні" – зауважив перший заступник голови КМДА.

Микола Поворозник підкреслив, що ракетний удар відбувся під час повітряної тривоги, тому потрібно бути відповідальними за свою власну безпеку та своєї родини, не нехтувати станом повітряної тривоги та переходити в укриття.

  • Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. 
  • Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл. 
  • Також речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря
  • Енергоатом повідомив, що ракета, яка, ймовірно, летіла в Київ із півдня була помічена на критично низькій висоті від Південноукраїнською АЕС

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ракетний удар
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