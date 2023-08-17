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"Разом партнерами працюємо, щоб бути серед запрошених на саміт G20", - МЗС України

17 серпня, 2023 четвер
01:24
Світ G20

Україна разом із партнерами працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт "Групи двадцяти", що відбудеться в Індії у вересні

Про це в етері телемарафону в середу заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, передає "Європейська правда".

Як пояснив Точицький, Україна хоче взяти участь у саміті G20 з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми.

"Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація щодо припинення "зернової угоди", є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік", – зазначив посадовець МЗС.

"Отже, ми й партнери працюємо над тим, щоб бути серед запрошених – і з Індією, і з іншими партнерами, які є серед учасниць цього саміту", – додав він.

Довідково. Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.

  • 10 серпня світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт. 
  • 15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.
  • 16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив під час зустрічі з міжнародними ЗМІ, що Україна не була запрошена на майбутній саміт. За його словами, окрім постійних членів "Групи двадцяти", на зустріч у Нью-Делі запросили лише дев’ять держав: Іспанію, Бангладеш, Нігерію, Маврикій, Єгипет, Нідерланди, Оман, Сінгапур і ОАЕ.
  • Нагадаємо, що на минулий саміт G20 в Індонезії Україна отримала запрошення. Президент Володимир Зеленський тоді по відеозв'язку вперше представив учасникам зустрічі "формулу миру".
Економіка
Україна
G-20
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