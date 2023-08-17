"Разом партнерами працюємо, щоб бути серед запрошених на саміт G20", - МЗС України

Про це в етері телемарафону в середу заявив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, передає "Європейська правда".

Як пояснив Точицький, Україна хоче взяти участь у саміті G20 з огляду на те, що там будуть порушуватись економічні проблеми.

"Ми вважаємо, що те, що здійснює Російська Федерація щодо припинення "зернової угоди", є великим викликом для економік не лише країн Африки та Азії, але й для світових економік", – зазначив посадовець МЗС.

"Отже, ми й партнери працюємо над тим, щоб бути серед запрошених – і з Індією, і з іншими партнерами, які є серед учасниць цього саміту", – додав він.

Довідково. Група 20 (G20), створена в 1999 році, складається з Аргентини, Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Японії, Мексики, Південної Кореї, Росії, Саудівської Аравії, ПАР, Туреччини, Великої Британії, США та Європейського Союзу. Разом на них припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та приблизно дві третини населення світу.