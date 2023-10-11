РДК і легіон "Свобода Росії" готуються атакувати найбільш критичні об'єкти РФ, - представник ГУР

Про це представник ГУР, генерал-майор Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю "Українській правді"

"Вони готуються до активних дій. Коли вони заходили, Росія була не готова, взагалі не розуміла, що відбувається на той період часу. Але за цей час, Росія значно наростила свою присутність у прикордонні біля нас. Друге – це обладнання територій в інженерному відношенні, посилення ППО, посилення систем розвідки та іншого, що пов’язане саме з недопущенням діяльності таких груп", - каже Скібіцький.

Водночас у розвідці наголосили, що РДК і легіон "Свобода Росії" готуються атакувати найбільш критичні об'єкти РФ.

"Відповідно, планування зараз складне, але дії плануються. Вони проводяться із застосуванням не тільки живої сили, але й інших сил і засобів для того, щоб завдавати ураження найбільш критичним об’єктам на території РФ", - сказав Вадим Скібіцький.

Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікувало відео, у якому спростовувало участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердило свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазанчило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.

24 серпня РДК закликав найманців ПВК Вагнера, які не чинили воєнних злочинів, перейти на бік України. А 31 серпня повідомив про співучасть у атаці на аеродром у Курській області.

Російський добровольчий корпус взяв відповідальність за черговий рейд у Брянську область, який відбувся зранку 4 вересня