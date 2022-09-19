Реакція Росії на невдачі в Україні непередбачувана, - Пентагон
У США вважають, що реакцію Росії на понесені нею невдачі на війні в Україні не можна передбачити, і закликають американські війська до підвищеної пильності
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Війна зараз йде не надто добре для Росії. Тому ми всі зобов'язані підтримувати високий рівень готовності", - сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.
Його висловлювання стали нагадуванням про ризик ескалації на тлі успішного контрнаступу ЗСУ.
Міллі відвідав військову базу у Польщі, яка допомагає Україні у військових діях. Під час поїздки він оглянув протиповітряну оборонну базу, що включає ракетний комплекс Patriot. Вона може використовуватися для оборони, якщо РФ ризикне вступити у війну з НАТО та атакує базу.
За оцінками Міллі, американські війська в Європі не наражаються на будь-яку підвищену загрозу, але вони повинні перебувати в стані готовності.
"Під час війни ви просто не знаєте з високим ступенем впевненості, що відбудеться далі", - сказав він.
Міллі зазначив, що війна знаходиться на новому етапі, і припустив, що ситуація може змінитися за кілька тижнів або місяців.
"У зв'язку з цим ми маємо дуже уважно стежити за реакцією Росії на це", - додав він.
- 16 вересня президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн.
- У Пентагоні повідомили, яка зброя увійшла в новий пакет допомоги Україні на $600 млн.
- Також стало відомо, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплекси NASAMS протягом двох місяців.
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