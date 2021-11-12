"Реал" вирішив взимку купити найдорожчого футболіста світу

Про це повідомляє Radioestadio Noche.



За інформацією джерела, взимку "Реал" зробить ще одну пропозицію про трансфер 22-річного Кіліана Мбаппе. У клубі дуже хочуть бачити гравця в Мадриді і сподіваються, що ПСЖ погодиться відпустити француза взимку.

Кіліан Мбаппе може дістатись "Реалу" абсолютно безкоштовно, адже його контракт чинний до літа 2022 року. У 2018 році ПСЖ заплатив "Монако" за нападника 145 млн євро.

У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 16 матчів, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.

За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.

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