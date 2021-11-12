"Реал" вирішив взимку купити найдорожчого футболіста світу
Нападник французького ПСЖ Кіліан Мбаппе у зимове трансферне вікно може перейти в мадридський "Реал"
Про це повідомляє Radioestadio Noche.
За інформацією джерела, взимку "Реал" зробить ще одну пропозицію про трансфер 22-річного Кіліана Мбаппе. У клубі дуже хочуть бачити гравця в Мадриді і сподіваються, що ПСЖ погодиться відпустити француза взимку.
Кіліан Мбаппе може дістатись "Реалу" абсолютно безкоштовно, адже його контракт чинний до літа 2022 року. У 2018 році ПСЖ заплатив "Монако" за нападника 145 млн євро.
У нинішньому сезоні 22-річний форвард зіграв за ПСЖ 16 матчів, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.
За даними Transfermarkt, Кіліан Мбаппе наразі є найдорожчим футболістом світу, його ринкова вартість складає 160 млн євро.
- 31 серпня повідомлялося, що Кіліан Мбаппе відмовився продовжувати контракт з ПСЖ та безплатно перейде до "Реалу" влітку 2022 року.
- 9 вересня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон особисто вмовляв Кіліана Мбаппе залишитися у ПСЖ.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
- 4 жовтня французький форвард Кіліан Мбаппе зізнався, що намагався покинути ПСЖ минулого літа.
- Після цього спортивний директор ПСЖ Леонардо негативно відреагував на розмови про трансфер Мбаппе в "Реал".
- 21 жовтня повідомлялось, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе може опинитися в іспанській "Барселоні".
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