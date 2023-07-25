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Резніков заявив, що контрнаступ йде за планом, хоч і відстає від графіка

25 липня, 2023 вiвторок
01:14
Війна з Росією Олексій Резніков

Український контрнаступ хоч і відстає від окресленого графіка, проте відбувається відповідно до плану

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає CNN.

Очільник Міноборони визнав, що контрнаступ відстає від графіка, однак запевнив, що "не хвилюється", оскільки він іде за планом. При цьому він назвав хибною думку, що "кожен контрнаступ має бути швидким".

Резніков перерахував декілька причин, чому контрнаступ може бути повільнішим, ніж очікувалося.

"Це питання протиповітряної оборони. Це питання того, що у нас дуже довга лінія фронту. І ми маємо проти себе велику кількість ворогів. Це війна, а не комп'ютерна гра. Наші генерали та командири бачать реальну ситуацію на полі бою. Головною цінністю для нас є життя солдатів", - зазначив міністр.

Він додав, що просування на південному фронті значною мірою вповільнене через мінні поля, облаштовані військами РФ. Тож часто українські захисники мусили вручну розчищати шляхи через ці поля.

"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів, і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", - сказав Резніков, додавши, що активність у різних локаціях заплутає росіян щодо основного напрямку удару.

24 липня Олексій Резніков анонсував, що цього тижня подасть Пентагону звіт про використані касетні боєприпаси DPICM, які США надали нашій країні.

А напередодні він заявив, що під час наступного саміту НАТО влітку 2024 року, Україну, ймовірно, зможуть прийняти до альянсу.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю, 23 липня, заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

Олексій Резніков
Контрнаступ ЗСУ
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