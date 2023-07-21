Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У вересні у рф відбудеться імітація виборів до свого псевдопарламенту, а також місцеві "вибори", яку ворог планує провести й на ти тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Однак, за даними ЦНС, місцеве населення, яке проігнорувало так званий референдум у 2022 році, не збирається брати участь у "виборах" на окупованих територіях. Таким чином, терористи планують повторити свою тактику з минулого року та здійснити "виїзні вибори", продовжуючи розтягувати процес голосування на кілька днів.

Зазначається, що так звані вибори планують провести з 31 серпня по 10 вересня.

"З 31 серпня "голосувати" можна буде достроково, 8-9 вересня росіяни будуть обходити будинки й проводити голосування у місцях проживання й лише 10 вересня має відбутись "класичне голосування" у дільницях", - розповіли у ЦНС.

Також там пояснили, що окупанти це роблять, щоб приховати відсутність явки місцевих жителів на псевдовиборах. Російські пропагандисти пояснять ігнорування виборів місцевими тим, що вони, мовляв, всі голосували завчасно, або у себе вдома.

Що відомо про псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України

20 вересня 2022 року так звані "громадські ради" окупованих Херсонщини та Запоріжжя ухвалили рішення провести "референдуми" про входження цих територій у склад РФ. Згодом про рішення провести псевдореферендум заявили терористичні організації "ЛНР" та "ДНР".

Пізніше, 30 вересня, Володимир Путні підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до Держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" та тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Запорізька область мала "увійти" у кордонах області, а Херсонщину планували "включити до складу РФ" разом із двома районами Миколаївської області.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

19 жовтня 2022 року на тимчасово окупованих територіях України російська влада оголосила воєнний стан, президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення. Того ж дня очільник окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що усі підрозділи "адміністрації" Херсонської області переїжджають на лівий берег річки Дніпро.

15 червня 2023 року Центральна виборча комісія РФ призначила "вибори" 10 вересня на тимчасово окупованих частинах Херсонщини та Запоріжжя, а також у терористичних "ДНР" та "ЛНР".