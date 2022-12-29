Про це йдеться у звіті ISW.

"Схоже, що російські війська готуються до "рішучих дій" у Луганській області, хоча поки неясно, чи до оборонних, чи до наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.

Так, Росія продовжує накопичувати техніку та сили. Групи ПДВ, які, ймовірно, раніше діяли в Херсонській області, схоже, передислокувалися до Луганської області.

На кадрах із соціальних мереж, зроблених наприкінці грудня, все частіше видно, як російська техніка переправляється через Луганську область.

А російські сили використовують термобаричні артилерійські засоби військового округу у Луганській зоні бойових дій, що може свідчити про пріоритетність операцій у цьому районі, кажуть експерти.

В Інституті нагадують, що 26 грудня українська розвідка повідомила, що російські військові призначили нового командувача Західного військового округу (ЗВО), який командує російськими військами з командного пункту в Богучари Воронезької області.

За словами аналітиків, підрозділи ЗВО є основними силами, що діють у Луганському секторі, і зміна командування може вказувати на спроби підтримати нові "рішучі дії" у цьому районі. Також протягом кількох місяців російські війська створювали великі траншеї та польові укріплення в Луганській області, що могло б підтримати заплановану "рішучу атаку" Росії в районі Луганської області.

"Зазначені вище показники можуть свідчити про те, що російські війська в Луганській області готуються до наступальної операції", - наголошують експерти.

Водночас ISW вважає, що росіяни взимку менш схильні до проведення нового наступу в Запорізькій області. Російські війська, ймовірно, створюють оборону від можливих українських наступальних операцій у цій області.

"Нещодавні російські дії з мінування та фортифікації Запорізької області та узбережжя Дніпра свідчать про те, що російські війська не прагнуть вести там наступ", - додали аналітики.