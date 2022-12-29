РФ накопичує силу й техніку на Луганщині, готується до "рішучих дій" на цьому напрямку, - ISW
Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські війська готуються до "рішучих дій" у Луганській області
Про це йдеться у звіті ISW.
"Схоже, що російські війська готуються до "рішучих дій" у Луганській області, хоча поки неясно, чи до оборонних, чи до наступальних операцій", - йдеться в повідомленні.
Так, Росія продовжує накопичувати техніку та сили. Групи ПДВ, які, ймовірно, раніше діяли в Херсонській області, схоже, передислокувалися до Луганської області.
На кадрах із соціальних мереж, зроблених наприкінці грудня, все частіше видно, як російська техніка переправляється через Луганську область.
А російські сили використовують термобаричні артилерійські засоби військового округу у Луганській зоні бойових дій, що може свідчити про пріоритетність операцій у цьому районі, кажуть експерти.
В Інституті нагадують, що 26 грудня українська розвідка повідомила, що російські військові призначили нового командувача Західного військового округу (ЗВО), який командує російськими військами з командного пункту в Богучари Воронезької області.
За словами аналітиків, підрозділи ЗВО є основними силами, що діють у Луганському секторі, і зміна командування може вказувати на спроби підтримати нові "рішучі дії" у цьому районі. Також протягом кількох місяців російські війська створювали великі траншеї та польові укріплення в Луганській області, що могло б підтримати заплановану "рішучу атаку" Росії в районі Луганської області.
"Зазначені вище показники можуть свідчити про те, що російські війська в Луганській області готуються до наступальної операції", - наголошують експерти.
Водночас ISW вважає, що росіяни взимку менш схильні до проведення нового наступу в Запорізькій області. Російські війська, ймовірно, створюють оборону від можливих українських наступальних операцій у цій області.
"Нещодавні російські дії з мінування та фортифікації Запорізької області та узбережжя Дніпра свідчать про те, що російські війська не прагнуть вести там наступ", - додали аналітики.
- 28 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай поінформував, що з Кремінної виїхало не тільки окупаційне керівництво, а й цивільні росіяни, що проводили відновлювальні роботи.
- Своєю чергою в ефірі Еспресо депутат Харківської обласної ради, офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко сказав, що російська армія буде намагатися обороняти місто Рубіжне Луганської області, коли Сили оборони України звільнять Кремінну.
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