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Головна війна з Росією РФ прагне сповільнити військову допомогу Україні ядерним шантажем, - ISW

РФ прагне сповільнити військову допомогу Україні ядерним шантажем, - ISW

3 березня, 2023 п'ятниця
06:26
війна з Росією росія ядерна зброя

Аналітики ствердили, що Кремль використовує ядерну ескалацію, зокрема призупинення участі РФ у договорі про ядерні озброєння, для сповільнення західної військової підтримки України

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Дуже ймовірно, що Кремль використовує побоювання ядерної ескалації та призупинення Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) в надії стримати підтримку Заходу для України та уповільнити передачу обіцяної військової допомоги. Кремль навряд чи застосує ядерну зброю, але регулярно робить неправдоподібні погрози ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід і звернутися до його ультранаціоналістичної бази, як ISW повідомляв раніше", - зазначили експерти.

У звіті нагадали, що 2 березня держсекретар США Ентоні Блінкен у Нью-Делі, в Індії, поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Держсекретар заявив, що він закликав Сергія Лаврова скасувати призупинення РФ 28 лютого співпраці з Новим СНО, який накладає обмеження на кількість російської та американської ядерної зброї міжконтинентального діапазону. Зокрема Ентоні Блінкен висловив готовність США співпрацювати з Росією щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від стану війни в Україні чи американсько-російських відносин.

"Однак російські чиновники навряд чи продовжуватимуть змістовні дискусії щодо відновлення Нового СНО", - резюмували в ISW.

  • 21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. А також наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї
  • Генсек НАТО сказав, що Альянс розчарований такою заявою Росії, та закликав її переглянути своє рішення.
  • Представники країн-членів Великої сімки у спільній заяві повідомили, що не бояться ядерних погроз російського диктатора та продовжать підтримувати Україну.
  • В українському МЗС також відреагували й заявили, що рішення Російської Федерації призупинити свою участь у договорі з США про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь є черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки.
  • А Євросоюз закликав Росію повернутися до ядерної угоди.
  • Згодом заступник секретаря радбезу РФ Дмитро Медведєв звинуватив США у бажанні знищити його країну та знову вдався до погроз ядерною зброєю.
Світ
Росія
Сергій Лавров
ядерна зброя
США
Ентоні Блінкен
ядерна небезпека
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