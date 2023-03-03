РФ прагне сповільнити військову допомогу Україні ядерним шантажем, - ISW

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Дуже ймовірно, що Кремль використовує побоювання ядерної ескалації та призупинення Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) в надії стримати підтримку Заходу для України та уповільнити передачу обіцяної військової допомоги. Кремль навряд чи застосує ядерну зброю, але регулярно робить неправдоподібні погрози ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід і звернутися до його ультранаціоналістичної бази, як ISW повідомляв раніше", - зазначили експерти.

У звіті нагадали, що 2 березня держсекретар США Ентоні Блінкен у Нью-Делі, в Індії, поспілкувався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Держсекретар заявив, що він закликав Сергія Лаврова скасувати призупинення РФ 28 лютого співпраці з Новим СНО, який накладає обмеження на кількість російської та американської ядерної зброї міжконтинентального діапазону. Зокрема Ентоні Блінкен висловив готовність США співпрацювати з Росією щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від стану війни в Україні чи американсько-російських відносин.

"Однак російські чиновники навряд чи продовжуватимуть змістовні дискусії щодо відновлення Нового СНО", - резюмували в ISW.